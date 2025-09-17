Topo

Decisão de cortar juros do Fed não foi unânime; indicado por Trump vota por redução maior

São Paulo

17/09/2025 15h40

A decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de cortar taxa de juros para faixa entre 4% a 4,25% ao ano, anunciada nesta quarta-feira, 17, não foi unânime, de acordo com o comunicado publicado. O diretor Stephen Miran divergiu dos outros membros do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês) e votou por um corte maior, de 50 pontos-base.

Antes da reunião, os dirigentes já tinha demonstrado que poderiam apoiar uma redução mais agressiva nos juros.

Recém confirmado pelo Senado, Miran acumula o cargo de presidência do Conselho de Assessores Econômicos Casa Branca e já defendeu as críticas do presidente dos EUA, Donald Trump, ao nível "elevado" das taxas de juros no país.

Miran foi indicado por Trump, para ocupar o mandato-tampão deixado pela inesperada renúncia da ex-diretora Adriana Kugler.

