Corrida presidencial do Chile começa com segurança e estabilidade dominando campanhas

17/09/2025 12h57

Por Alexander Villegas

SANTIAGO (Reuters) - A eleição presidencial do Chile entrou em alta velocidade nesta quarta-feira, com o lançamento oficial das principais campanhas antes da disputa de 16 de novembro, que pode sinalizar uma mudança à direita para a potência da mineração.

Os principais concorrentes são uma candidata de coalizão de esquerda do Partido Comunista, Jeannette Jara, e candidatos conservadores, incluindo José Antonio Kast, do Partido Republicano, o incendiário de extrema-direita que perdeu o segundo turno da última eleição contra o atual presidente Gabriel Boric em 2021, mas é visto como fortemente posicionado desta vez.

Oito candidatos estão na disputa, incluindo Evelyn Matthei, uma experiente política conservadora do Partido da União Democrática Independente, que atuou como parlamentar e prefeita de um rico município de Santiago.

Matthei liderava as pesquisas no início do ano, mas desde então caiu e luta para recuperar o ímpeto. Matthei está atualmente em terceiro lugar, com 18%, segundo os últimos números da pesquisa Cadem divulgados no domingo.

Kast e Jara vêm disputando o primeiro lugar nas últimas semanas e também foram os que mais trocaram farpas durante o primeiro debate televisionado com os oito candidatos na última quarta-feira. O Cadem não mostrou nenhuma mudança monumental após o debate, com Jara com 26% (-2%) e Kast com 25% (-1%).

AMBIENTE POLÍTICO MUITO DIFERENTE

Um segundo turno entre Jara e Kast seria o segundo de Kast na década, mas o ambiente político é muito diferente desta vez.

Boric, que derrotou Kast no segundo turno da eleição presidencial de 2021 e não tem permissão para concorrer à reeleição consecutiva, levou à Presidência uma onda de otimismo de esquerda que, em grande parte, se dissipou.

A eleição de Boric foi o ápice de protestos generalizados contra a desigualdade em 2019 e a eleição de uma assembleia amplamente independente e de esquerda em 2021, que foi encarregada de redigir uma nova Constituição.

Mas os eleitores rejeitaram de forma esmagadora a Constituição progressista, enquanto o aumento da criminalidade, a imigração e o desconforto econômico forçaram o governo a mudar seu foco.

Apesar desses esforços, a segurança continua sendo um ponto sensível para muitos eleitores. Embora o Chile ainda seja um dos países mais seguros da América Latina, o aumento da violência, em grande parte decorrente do crime organizado, abalou a nação e prejudicou o crescimento econômico.

"O crime se tornou uma questão importante no Chile, os dados comprovam isso, mas acho que o mais importante é a percepção de insegurança e o medo das pessoas", disse Michael Shifter, membro sênior do Inter-American Dialogue e professor de estudos latino-americanos em Georgetown.

"Acho que esse é um contraste nítido de 2021 a 2025. Acho que isso se tornou uma preocupação crescente."

Kast propôs o fechamento das fronteiras, a criação de prisões de segurança máxima para isolar os líderes do crime organizado e o envio de militares para bairros com alto índice de criminalidade.

Jara defendeu o aumento do financiamento para a polícia, programas sociais e triagem biométrica na fronteira.

Se nenhum candidato receber mais de 50% dos votos em 16 de novembro, haverá um segundo turno em 14 de dezembro.

Embora o Partido Republicano de Kast, em 2023, tenha repelido os eleitores com sua maneira de lidar com uma segunda reescrita constitucional que foi posteriormente rejeitada, a esquerda pode ser ainda mais tóxica neste momento.

"Acho que ele é mais ideológico e mais à direita do que a maioria dos chilenos se sente confortável", disse Shifter. "Mas se a escolha for entre ele e Jara, do Partido Comunista, acho que ele teria a vantagem nessa disputa."

A eleição pode ser mais uma reviravolta para a "maré rosa" que colocou os esquerdistas no controle de várias nações latino-americanas há alguns anos, após mudanças semelhantes para a direita na Argentina, Bolívia e Equador.

A Colômbia e o Brasil enfrentarão eleições presidenciais no ano que vem, nas quais os esquerdistas em exercício estarão na cédula eleitoral e enfrentarão desafios vindos da direita.

Shifter diz que ambas as disputas apresentam fatores únicos, como a direita fragmentada da Colômbia e o "fator Trump" no Brasil, onde a oposição entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos aumentou a popularidade do líder brasileiro.

