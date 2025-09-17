Corpo encontrado em Tesla de rapper nos EUA é de uma adolescente

Um corpo esquartejado encontrado em estado de decomposição no porta-malas de um Tesla, registrado em nome da estrela emergente do rap D4vd, é de uma adolescente, informaram autoridades dos Estados Unidos.

A polícia descobriu o cadáver em 8 de setembro, quando trabalhadores e vizinhos de um depósito de carros em Hollywood, Califórnia, ligaram para denunciar um cheiro pútrido.

Quando os agentes chegaram, encontraram um corpo decomposto que, de acordo com a imprensa local, estava desmembrado e envolto em plástico dentro do porta-malas do veículo elétrico.

Segundo o departamento forense de Los Angeles, o corpo pertence a Celeste Rivas Hernández, que teria 15 anos. A causa da morte ainda não foi estabelecida.

O portal de entretenimento TMZ reportou, nesta quarta-feira (17), ter conversado com a mãe da adolescente, que indicou que sua filha tinha um namorado chamado David.

O TMZ publicou um panfleto do departamento do xerife do condado vizinho de Riverside de abril, com um pedido de informações sobre Celeste, desaparecida na região de Lake Elsinore, no sudeste de Los Angeles, aos 13 anos.

Anteriormente, o serviço forense havia descrito a pessoa morta como uma mulher de cabelo preto ondulado sem idade definida.

"A falecida estava severamente decomposta dentro de um veículo", disse o comunicado. "Aparentemente, esteve morta e dentro do veículo por um período extenso antes de ser encontrada".

O departamento de polícia de Los Angeles afirmou que o Tesla ficou estacionado no luxuoso bairro de Hollywood Hills por quase um mês antes de ser rebocado.

De acordo com o TMZ, o carro, registrado no Texas em nome de David Anthony Burke (nome verdadeiro de D4vd), não havia sido reportado como roubado.

Um representante do cantor disse que estava cooperando com as autoridades após ser informado da descoberta.

O artista de 20 anos está na reta final de uma turnê mundial, que deve passar por Los Angeles neste fim de semana. Ele ganhou fama em 2022 depois de sua canção, "Romantic Homicide", se tornar um sucesso no TikTok.

