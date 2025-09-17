Topo

Copom mantém taxa Selic em 15,0% ao ano, como esperado unanimemente pelo mercado

Brasília

17/09/2025 18h34

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu há pouco manter a taxa Selic em 15,0% ao ano, conforme previam unanimemente as 38 casas consultadas pelo Projeções Broadcast. A decisão do colegiado foi unânime.

Essa é a segunda reunião consecutiva em que a autarquia mantém o nível da Selic. De setembro de 2024 até a reunião de junho deste ano, o BC aumentou a taxa em 4,50 pontos, o segundo maior ciclo de alta dos últimos 20 anos, perdendo apenas para a alta de 11,75 pontos entre março de 2021 e agosto de 2022, que ocorreu após o fim da pandemia.

