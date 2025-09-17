Topo

Contagem, na Grande BH, confirma dois tremores de terra

17/09/2025 16h16

A Prefeitura de Contagem informa que o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP) confirmou, em nota, a ocorrência de dois pequenos tremores de terra na cidade. Na noite dessa terça-feira, 16, moradores relataram tremores em Contagem e também outras cidades da Grande Belo Horizonte. O primeiro aconteceu na noite dessa terça-feira, às 22h12, com magnitude de 2,9. O segundo foi registrado na madrugada de quarta-feira, 17, às 2h25, com magnitude de 2,5. A Defesa Civil do município disse que está acompanhando o ocorrido e esclarece que não há registros de feridos ou danos.

De acordo com a nota assinada pelo professor Marcelo Belentani de Bianchi, a maioria dos tremores tem causas naturais e está associada às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre. "Tremores como estes registrados em Contagem/MG acontecem quase todas as semanas em alguma parte do Brasil e têm pouca chance de causar algum dano mais sério."

Conforme a Prefeitura de Contagem, ainda segundo a nota, a orientação é que a população mantenha a calma e siga com suas atividades normalmente. "Caso alguém sinta um novo tremor, recomenda-se apenas se afastar de objetos que possam cair e se proteger em um local seguro, como sob uma mesa ou próximo a uma parede interna". A Defesa Civil reforça a importância de a população ficar atenta ao surgimento de rachaduras ou danos nas residências e, se necessário, ligar para o 199.

