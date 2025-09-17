Topo

Construções de moradias iniciadas nos EUA caem 8,5% em agosto ante julho

17/09/2025 09h48

As construções de moradias iniciadas nos Estados Unidos caíram 8,5% em agosto ante julho, ao ritmo anualizado de 1,307 milhão, segundo pesquisa divulgada pelo Departamento do Comércio nesta quarta-feira, 17. O resultado veio bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 4,4% no período. As permissões para novas obras, por sua vez, sofreram queda de 3,7% no mês passado, à taxa anualizada de 1,312 milhão.

