Como os deputados federais de SP votaram na PEC da Blindagem? Veja lista

A Câmara aprovou ontem a PEC da Blindagem, que dificulta as investigações contra parlamentares. Pelo estado de São Paulo, a maioria dos deputados votou "sim".

O que aconteceu

Dos 70 deputados de SP, 40 votaram "sim" à proposta:

Adilson Barroso (PL) Alex Manente (Cidadania) Alfredinho (PT) Antonio Carlos Rodrigues (PL) Arnaldo Jardim (Cidadania) Bruno Ganem (Podemos) Celso Russomanno (Republicanos) Cezinha de Madureira (PSD) David Soares (União Brasil) Delegado Da Cunha (PP) Delegado Paulo Bilynskyj (PL) Ely Santos (Republicanos) Fábio Teruel (MDB) Fausto Pinato (PP) Felipe Becari (União Brasil) Gilberto Nascimento (PSD Jefferson Campos (PL) Jilmar Tatto (PT) Joao Cury (MDB) Jonas Donizette (PSB) Kiko Celeguim (PT) Luiz Carlos Motta (PL) Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) Marangoni (União Brasil) Marcio Alvino (PL) Marcos Pereira (Republicanos) Maria Rosas (Republicanos) Mario Frias (PL) Mauricio Neves (PP) Miguel Lombardi (PL) Missionario Jose Olimpio (PL) Paulinho da Força (Solidariedade) Paulo Freire Costa (PL) Pr. Marco Feliciano (PL) Renata Abreu (Podemos) Rodrigo Gambale (Podemos) Rosana Valle (PL) Simone Marquetto (MDB) Tiririca (PL) Vinicius Carvalho (Republicanos)

Outros 27 deputados votaram "não":

Adriana Ventura (Novo) Alencar Santana (PT) Arlindo Chinaglia (PT) Baleia Rossi (MDB) Carlos Sampaio (PSD) Carlos Zarattini (PT) Delegado Bruno Lima (PP) Delegado Palumbo (MDB) Douglas Viegas (União Brasil) Erika Hilton (PSOL) Guilherme Boulos (PSOL) Ivan Valente (PSOL) Juliana Cardoso (PT) Kim Kataguiri (União Brasil) Luiza Erundina (PSOL) Nilto Tatto (PT) Orlando Silva (PCdoB) Paulo Alexandre Barbosa (PSDB) Professora Luciene Cavalcante (PSOL) Ribamar Silva (PSD) Rosangela Moro (União Brasil) Rui Falcão (PT) Sâmia Bomfim (PSOL) Saulo Pedroso (PSD) Tabata Amaral (PSB) Vicentinho (PT) Vitor Lippi (PSDB)

Outros três deputados não participaram da votação. Eduardo Bolsonaro (PL), Ricardo Salles (Novo) e Capitão Augusto (PL) estavam ausentes.

O que é a PEC da Blindagem?

A PEC determina que o Congresso precisa autorizar a abertura de processos criminais contra parlamentares. Com ela, a Câmara e o Senado passam a ter que deliberar, com maioria absoluta, se a ação contra o deputado e senador deverá ser iniciada. A proposta também sugere ampliar o foro privilegiado a presidentes nacionais de partidos.

Proposta beneficia parlamentares investigados por corrupção e desvio de emendas. O texto prevê que os parlamentares "não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, nem processados criminalmente, sem prévia licença".