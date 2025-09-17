Topo

PEC da Blindagem: Veja como deputados votaram para reinstituir voto secreto

Por 314 a 168, os deputados decidiram hoje reintegrar ao texto da PEC da Blindagem o trecho que institui que as votações para instalar ou não um processo contra o parlamentar serão secretas.

Veja como votou cada deputado

Manobra patrocinada por Hugo Motta

Ontem, os deputados haviam votado para retirar o trecho que previa votação secreta da proposta. Após a votação desse trecho, chamado de destaque, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), encerrou a sessão e deixou para concluir a análise hoje.

Terminada a votação dos destaques, a proposta segue agora para o Senado. O presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Otto Alencar (PSD-BA), disse que a proposta não passará na Casa "de jeito nenhum".

Se aprovada, PEC da Blindagem restringe investigações contra parlamentares. Para abrir um inquérito contra deputado ou senador, a Câmara ou o Senado precisará aprovar por votação com maioria absoluta, ou seja, 50% dos votos mais um. O Senado e a Câmara terão 90 dias para votar, a partir do pedido do STF para investigar.

Parlamentares também só poderão ser presos com autorização dos seus pares. De novo, a decisão se dará por maioria absoluta, e o prazo de 90 dias se repete. A regra atual já exige que a prisão seja autorizada pelo Senado ou a Câmara.

