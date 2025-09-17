Como pedir o Crédito do Trabalhador, o empréstimo consignado do FGTS?

Trabalhadores com carteira assinada agora têm a possibilidade de contratar empréstimos utilizando o saldo do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) como garantia, por meio do programa Crédito do Trabalhador.

Como funciona o crédito com garantia no FGTS?

Funcionários regidos pela CLT podem solicitar essa modalidade de financiamento, criada pelo governo federal como uma nova forma de acesso ao crédito. O pedido deve ser realizado exclusivamente pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou junto a bancos autorizados a operar o programa.

O interessado informa o valor que deseja contratar e recebe diferentes propostas, em um sistema semelhante a um leilão, onde é possível escolher a oferta mais vantajosa, avaliando taxas de juros e prazos.

As parcelas são descontadas automaticamente via eSocial, limitadas a 35% do salário mensal. Segundo o governo, essa forma de pagamento possibilita juros mais baixos do que os praticados em empréstimos consignados comuns. Depois da contratação, o acompanhamento das prestações pode ser feito diretamente no aplicativo.

É permitido usar até 10% do saldo do FGTS como garantia e, em caso de demissão, 100% da multa rescisória pode ser destinada à quitação da dívida. A troca de emprego dentro do regime CLT não interfere no contrato já firmado.

A coordenação do programa ficará sob responsabilidade do Comitê Gestor das Operações de Crédito Consignado, que poderá propor regras e definir limites para as taxas de juros.

Quem já possui crédito consignado pode migrar o contrato para essa nova modalidade desde 25 de abril. O objetivo principal é reduzir o risco de superendividamento.

Essa opção pode ser interessante para quitar dívidas com juros elevados, como o rotativo do cartão de crédito. De acordo com Leticia Camargo, da Planejar (Associação Brasileira de Planejamento Financeiro), o recurso também pode ajudar a resolver pendências do cheque especial ou de empréstimos pessoais do tipo CDC. "Quando há imprevistos e falta de reserva de emergência, essa linha é mais indicada do que outras disponíveis no mercado", destaca.

Por outro lado, não é recomendada para aposentados que continuam trabalhando com registro em carteira e já utilizam a margem consignável do benefício do INSS. "Nesse caso, o consignado da aposentadoria é mais vantajoso, já que oferece juros menores do que o consignado CLT", orienta a especialista.

Antes de assinar o contrato, é fundamental analisar o Custo Efetivo Total (CET), que mostra o valor real da dívida. Leticia reforça: "Evite assumir parcelas que pesem demais no orçamento. Esse crédito pode ser útil para adquirir um imóvel, mas não vale a pena se a finalidade for apenas cobrir despesas rotineiras".

Como acessar a Carteira de Trabalho Digital?

Para utilizar o aplicativo, é necessário ter cadastro no Gov.br. O processo é simples:

Entre no site Gov.br e informe os dados solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento, nome da mãe e estado de nascimento); Responda a um questionário com cinco perguntas sobre seu histórico profissional; Após a validação, será gerada uma senha provisória, que deve ser alterada no primeiro acesso; Com o cadastro finalizado, a Carteira Digital estará disponível no aplicativo (Android e iOS) ou no site servicos.mte.gov.br

.O documento digital é criado automaticamente. Conforme a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, qualquer cidadão que possua CPF já conta com uma versão ativa da Carteira de Trabalho Digital. Para quem nunca teve vínculo formal, o aplicativo exibirá apenas os dados pessoais de identificação civil.