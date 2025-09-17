Topo

Notícias

Comissão Europeia propõe mais impostos a produtos de Israel e sanções contra dois ministros

17/09/2025 07h54

A Comissão Europeia, órgão Executivo da União Europeia (UE), propôs nesta quarta-feira (17) aumentar os impostos sobre certas importações de Israel e impor sanções contra dois ministros de extrema direita do governo de coalizão de Benjamin Netanyahu.

"Quero ser muito clara, o objetivo não é punir Israel. O objetivo é melhorar a situação humanitária em Gaza", afirmou a chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas. 

Em caso de adoção pelos países da UE, as medidas comerciais encareceriam em 227 milhões de euros (US$ 269 milhões, R$ 1,425 bilhão) o custo de algumas importações israelenses, principalmente de origem agrícola.

A Comissão Europeia também propôs sanções contra dois ministros israelenses de extrema direita, Itamar Ben-Gvir, titular da pasta de Segurança Nacional, e Bezalel Smotrich, ministro das Finanças, segundo uma fonte do bloco.

O Executivo europeu já havia proposto, em agosto de 2024, sanções contra os dois ministros. Mas a proposta não avançou devido à falta de acordo entre os 27 Estados-membros. Para a aprovação, a medida exige votação unânime dos países da UE.

No âmbito comercial, as sanções exigem apenas maioria qualificada dos Estados-membros. Mas também será difícil alcançar um acordo nesta área, segundo os diplomatas em Bruxelas.

O ministro israelense das Relações Exteriores, Gideon Saar, advertiu que "qualquer ação contra Israel terá uma resposta adequada". "Esperamos não ter que recorrer a ela", acrescentou na rede social X.

"As recomendações do colégio de comissários liderado pela presidente (Ursula) von der Leyen são moral e politicamente tendenciosas", escreveu. "As medidas contra Israel prejudicarão os próprios interesses da Europa", enfatizou.

As exportações israelenses para a UE, seu principal parceiro comercial, alcançaram no ano passado 15,9 bilhões de euros (99 bilhões de reais).

Apenas 37% das importações seriam afetadas pelas sanções, caso os 27 países aprovem as medidas, em particular no setor agroalimentar.

ob/mad/sag/jvb/fp/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Alison dos Santos se classifica para final no Mundial de Atletismo

Afeganistão: botox vira febre no país onde mulheres não podem estudar, trabalhar ou se maquiar

Comissão do Senado aprova projeto para permitir venda de medicamentos em supermercados

Pais pedem ao Senado dos EUA que impeça que chatbots de IA causem danos a crianças

'O PCC como organização criminosa subiu um degrau', diz procurador sobre execução de Ruy Fontes

Bolsonaro tem 'melhora parcial', e continuidade da internação será reavaliada ao longo do dia

Bolsonaro segue internado com problema renal e anemia

Polônia pede que UE encerre importações de petróleo da Rússia até 2026 e cita riscos geopolíticos

O que se sabe sobre morte de adolescente no parque aquático Thermas dos Laranjais

Japão não reconhecerá Estado palestino devido aos laços com EUA, diz mídia

Anistia a golpistas: líder governista acredita ter votos para derrubar urgência na Câmara