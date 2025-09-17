Comissão da UE propõe sanções contra Israel por guerra em Gaza

BRUXELAS (Reuters) - A Comissão Europeia propôs nesta quarta-feira a suspensão dos acordos de livre comércio de produtos israelenses devido à guerra em Gaza, embora a medida não tenha apoio suficiente entre os países membros da União Europeia para ser aprovada.

A chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, também propôs um pacote de sanções a dois ministros israelenses, bem como a colonos violentos e membros do Hamas.

(Reportagem de Lili Bayer)