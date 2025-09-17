Com 2 de Kane, Bayern vence Chelsea (3-1) na 1ª rodada da Champions

O Bayern de Munique, um dos grandes favoritos ao título, começou sua campanha na Liga dos Campeões vencendo o Chelsea por 3 a 1 nesta quarta-feira (17), na Allianz Arena, com dois gols do atacante inglês Harry Kane.

O Bayern, atual líder da Bundesliga, saiu na frente com um gol contra do zagueiro Trevoh Chalobah aos 20 minutos e aumentou a vantagem com Kane cobrando pênalti (27').

O Chelsea do técnico Enzo Maresca não se entregou e, dois minutos depois, diminuiu com Cole Palmer finalizando de primeira após uma rápida jogada de contra-ataque.

Mas Kane voltou a aparecer no segundo tempo para confirmar as declarações que havia dado na véspera da partida: "Enfrentar adversários ingleses me motiva a jogar melhor".

Dito e feito. A marcação alta do Bayern funcionou e, após uma bola recuperada no campo de ataque, Kane recebeu de Serge Gnarby na área para bater cruzado e fechar o placar marcando o terceiro do time bávaro (63').

O atacante inglês de 33 anos marcou seus 41º e 42º gols em 58 jogos na Champions. Ele soma 95 gols em 102 jogos com a camisa do Bayern.

Jogando em casa, o Gigante da Baviera não perde um jogo antes da fase de mata-mata da Liga dos Campeões desde 2013, quando foi derrotado pelo Manchester City (3 a 2) na Allianz Arena.

Nesta quarta-feira, diante de 75 mil torcedores, o time de Munique chegou a 35 jogos invicto (33 vitórias e dois empates) da primeira fase da competição.

iga/pm/cb/aam

© Agence France-Presse