Colaborador próximo de secretário do Tesouro americano perto de ser número 2 do FMI

17/09/2025 12h38

O chefe do gabinete do secretário do Tesouro dos Estados Unidos está prestes a ser designado como número dois do Fundo Monetário Internacional (FMI), informou à AFP uma fonte próxima ao tema nesta quarta-feira (17).

Dan Katz, que trabalha com o secretário Scott Bessent, substituirá Gita Gopinath como novo diretor-geral adjunto do FMI, indicou a fonte que pediu anonimato.

Um porta-voz da secretaria do Tesouro rejeitou fazer qualquer comentário e o FMI não respondeu de imediato a perguntas sobre a nomeação. Não há qualquer anúncio oficial até o momento.

Em abril, Bessent criticou o FMI e o Banco Mundial e instou ambas as instituições a "se concentrarem nas necessidades dos Estados-membros".

O secretário do Tesouro americano também criticou o fundo, que tem os EUA como principal acionista, por utilizar "uma parte desproporcional de seu tempo e seus recursos para trabalhar na mudança climática, no gênero ou em questões sociais".

Katz, graduado na Universidade de Yale, foi funcionário do Tesouro durante o primeiro mandato do presidente americano, Donald Trump, e foi banqueiro de investimentos no Goldman Sachs.

No fim de julho, o FMI anunciou que Gopinath renunciaria ao seu cargo no fim de agosto para voltar a lecionar na Universidade de Harvard.

© Agence France-Presse

