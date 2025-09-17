Topo

Notícias

Cofundador dos sorvetes Ben & Jerry's renuncia devido a crise de 'valores' na empresa

17/09/2025 07h04

O cofundador da empresa de sorvetes Ben & Jerry's renunciou após afirmar que sua companhia, conhecida por seu ativismo social, perdeu "a independência para seguir" seus "valores" sob a propriedade da gigante britânica Unilever.

O anúncio de Jerry Greenfield segue o fracasso da empresa em 2022 em impedir que a Unilever vendesse seus sorvetes em assentamentos judaicos na Cisjordânia, o que, segundo a Ben & Jerry's, contrariaria seus valores. 

Greenfield afirmou que "não podia mais, com plena consciência, e após 47 anos, continuar sendo um empregado" da empresa com sede em Vermont, segundo um comunicado publicado no X pelo cofundador Ben Cohen na noite de terça-feira (16).

A marca foi fundada por dois amigos de escola em 1978 e adquirida pela Unilever em 2000. Agora pertence à Magnum Ice Cream Company, uma subsidiária do conglomerado britânico.

Greenfield disse que sua empresa "foi silenciada, marginalizada por medo de incomodar aqueles que estão no poder" no momento em que o governo dos Estados Unidos está "atacando os direitos civis, os direitos de voto, os direitos dos imigrantes, das mulheres e da comunidade LGBTQ". 

"É profundamente decepcionante chegar à conclusão de que essa independência, a própria base da nossa venda para a Unilever, foi perdida", acrescentou. 

Um porta-voz da Magnum apontou que a empresa continua comprometida com a missão e o legado da Ben & Jerry's. 

"Não concordamos com a perspectiva de (Greenfield) e buscamos envolver ambos os cofundadores em uma conversa construtiva sobre como fortalecer a posição poderosa baseada em valores da Ben & Jerry's no mundo", manifestou o porta-voz.

Em maio, Cohen, de 74 anos, foi retirado de uma audiência no Senado americano após gritar que "o Congresso paga bombas para matar crianças em Gaza", assustando o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr. 

Crítico de longa data da política israelense, Cohen se juntou a figuras judaicas proeminentes no ano passado em uma carta aberta de oposição ao lobby pró-Israel AIPAC. 

A Unilever está em processo de separar a Magnum, que deve iniciar suas operações independentes em meados de novembro.

hol/jm/pb/yr/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Trump intensifica ataques à imprensa após ação contra o NYT

Volante Thomas Partey, do Villarreal, se declara inocente de acusações de estupro

Irã e Europa pouco avançam em negociações antes de novas sanções da ONU, dizem diplomatas

Aprovação de Lula supera desaprovação pela 1ª vez no ano e chega a 50,8%, diz Atlas/Bloomberg

HRW acusa Israel de deslocar à força habitantes do sul da Síria

Lula veta PL que isentava Embrapa de taxas para registros de experimentos

Espero que Congresso não rasgue Constituição com PEC da Blindagem, diz Simone Tebet

Centrão tenta reincluir voto secreto na PEC da Blindagem, mesmo após derrota

Veja o passo a passo da emboscada que matou o ex-delegado-geral Ruy Fontes no litoral de SP

Alison dos Santos se classifica para final no Mundial de Atletismo

Afeganistão: botox vira febre no país onde mulheres não podem estudar, trabalhar ou se maquiar