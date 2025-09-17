Topo

CNI: Manutenção da Selic é injustificada e agrava sufoco da indústria

17/09/2025 19h43

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) considerou "injustificada" a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de manter a taxa de juros Selic em 15% ao ano. "Não existe crescimento sustentável com juros estratosféricos. Não existe inovação, reindustrialização, crédito acessível. O que existe é a paralisia nos investimentos produtivos com sequelas para toda a sociedade", afirmou o presidente da CNI, Ricardo Alban.

Para o executivo, "já passou do momento de uma política monetária mais favorável". Alban considera essencial que o BC inicie o ciclo de cortes da Selic já a partir da próxima reunião do Copom, em novembro. "Em paralelo à redução da Selic a ser feita pelo Copom, é fundamental que se construa um pacto de toda a sociedade em torno da agenda do ajuste das contas públicas, baseado na redução das despesas, de forma a melhorar a sintonia entre as políticas fiscal e monetária e, com isso, assegurar a redução expressiva e sustentada dos juros", afirma o dirigente.

A CNI destaca que, além dos problemas causados pela elevada taxa de juros, o setor produtivo enfrenta cenário adverso e de perda de competitividade em razão dos aumentos das alíquotas do IOF sobre operações de crédito e câmbio e o tarifaço imposto pelos Estados Unidos às exportações do Brasil.

