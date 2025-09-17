Topo

Cinco presos morrem em motim em delegacia na Colômbia

17/09/2025 12h54

Cinco presos morreram após inalarem fumaça de um incêndio provocado em "uma tentativa de motim" em uma delegacia na região metropolitana de Bogotá, informaram autoridades nesta quarta-feira (17).

Na Colômbia, presos por diferentes crimes costumam ficar em centros temporários em delegacias de polícia, frequentemente superlotados, por longos períodos enquanto aguardam sentença.

Imagens de uma câmera de segurança que circularam nas redes sociais mostram fumaça e chamas no centro de detenção em Funza, no departamento de Cundinamarca, na noite de terça-feira.

Cerca de 12 internos apresentaram "problemas respiratórios" depois que vários deles "aparentemente queimaram colchões e iniciaram um incêndio", afirmou na rede X o governador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey.

Os afetados foram atendidos por paramédicos e transferidos para um hospital local e outras instalações policiais. Cinco morreram e outros sete permanecem sob observação médica.

Em maio, a Procuradoria informou que há mais de 20.000 presos em centros de detenção provisória na Colômbia, com um nível de superlotação que chega a 116%.

