Tremores na Grande BH: epicentro em cidade registra 2,9º na escala Richter

Dois tremores de terra são registrados em Contagem (MG) e sentidos pela população Imagem: Divulgação/Rede Sismográfica Brasileira
do UOL

Do UOL, em São Paulo

17/09/2025 12h14Atualizada em 17/09/2025 12h14

Dois tremores de terra foram registrados no estado de Minas Gerais entre a noite de ontem e a madrugada de hoje. Ambos ocorreram próximos ao município de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte.

O que aconteceu

O primeiro tremor atingiu magnitude 2.9 mR e o segundo 2.5 mR. Um aconteceu ontem às 22h12 (horário de Brasília) e o outro às 02h25, cerca de quatro horas após o primeiro evento.

Há relatos de que os abalos foram sentidos em Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves, Betim, Ibirité, Esmeraldas e em outros municípios da região. Os tremores foram registrados pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) e analisados pelo Centro de Sismologia da USP.

Minas Gerais é o estado brasileiro com o maior número de abalos sísmicos registrados. "Pequenos tremores de terra em Minas Gerais não são incomuns, muito pelo contrário", explica Bruno Collaço, sismólogo do Centro de Sismologia da USP e da RSBR. "Os tremores naturais, na sua grande maioria, se devem às grandes pressões geológicas que atuam na crosta terrestre".

Corpo de Bombeiros de Minas Gerais disse que não identificou registros de chamadas relacionadas ao tremor. O último tremor em Minas Gerais, anterior a esses dois eventos, havia ocorrido no dia 12 de setembro, em Sete Lagoas, com magnitude 2.0 mR.

