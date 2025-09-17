Topo

China acusa Nova Zelândia de 'assédio' a seus cidadãos nos aeroportos

17/09/2025 06h01

A embaixada da China na Nova Zelândia apresentou uma queixa a Wellington com uma denúncia de "assédio" contra seus cidadãos nos aeroportos do país da Oceania, incluindo a apreensão de dispositivos eletrônicos. 

"Um cidadão chinês, enquanto fazia escala na Nova Zelândia, foi alvo de assédio e interrogatório sem qualquer motivo pelos funcionários da segurança e da agência de inteligência", afirmou a missão diplomática.

"Seus dispositivos digitais pessoais foram confiscados e alguns não foram devolvidos", acrescentou em comunicado.

A embaixada também citou "vários casos denunciados por cidadãos chineses que sofreram assédio semelhante durante sua entrada ou trânsito na Nova Zelândia".

Pequim afirmou que "lamenta a conduta injustificável e o assédio". O país exige o "fim imediato" e alertou que "se reserva o direito de adotar novas medidas". 

A Nova Zelândia respondeu que todas as pessoas que entram no país devem cumprir as leis e normas de "segurança nacional".

