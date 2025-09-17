Chimpanzés consomem álcool diariamente, indica estudo

Os chimpanzés consomem o equivalente a meio litro de cerveja por dia ao comer frutas maduras e fermentadas, segundo um estudo publicado nesta quarta-feira (17) que aborda a possível razão pela qual os humanos são atraídos pelo álcool.

A descoberta apoia a teoria de que as pessoas teriam herdado dos primatas seu gosto pelo álcool e a capacidade de metabolizá-lo, ainda que seja tóxico para os humanos.

Os pesquisadores coletaram frutas que os chimpanzés comem e mediram seu conteúdo de etanol, que é produzido quando o açúcar fermenta.

Calcularam que é como se os chimpanzés bebessem diariamente meio litro de cerveja, que são cerca de 14 gramas de álcool, disse à AFP Aleksey Maro, principal autor do estudo publicado na revista Science Advances.

"Não é uma quantidade insignificante de álcool, mas está muito diluída e está mais associada aos alimentos", explicou Maro.

A pesquisa foi realizada nas florestas da África onde esses animais vivem.

Seus resultados se alinham com a "teoria do macaco bêbado", defendida há mais de uma década pelo biólogo americano Robert Dudley, coautor do novo estudo. Essa teoria sugere que o apreço humano pelas bebidas alcoólicas foi herdado dos primatas.

Inicialmente, foi recebida com ceticismo entre especialistas. Mas ganhou força à medida que estudos mostram que alguns primatas consomem frutas fermentadas e, quando podem escolher entre néctares com diferentes quantidades de álcool, preferem o que contém mais.

No entanto, o estudo levanta questões sobre as consequências biológicas e comportamentais da exposição crônica a baixos níveis de etanol para os primatas não humanos.

Outra questão sem resposta é se os chimpanzés buscam ativamente frutas alcoólicas ou simplesmente as comem quando as encontram.

Os pesquisadores continuarão estudando o consumo de álcool dos chimpanzés para aprender mais sobre as origens do consumo humano de álcool e avaliar seus riscos e possíveis benefícios, disse Maro.

