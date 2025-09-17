Topo

Notícias

Chanceler alemão acusa Putin de assassinato e de tentar desestabilizar o Ocidente

O chanceler alemão Friedrich Merz durante visita à Lituânia, em maio de 2025 - Petras Malukas / AFP
O chanceler alemão Friedrich Merz durante visita à Lituânia, em maio de 2025 Imagem: Petras Malukas / AFP

17/09/2025 08h06

O chanceler alemão, Friedrich Merz, acusou hoje o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de assassinato e de tentar desestabilizar o Ocidente testando seus limites, ao falar em um debate parlamentar no qual entrou em conflito com a oposição de extrema-direita.

Merz disse que as recentes incursões russas no espaço aéreo polonês e romeno fazem parte de uma tendência de longa data de testar os limites do Ocidente.

Relacionadas

Israel avança por terra em Gaza sob acusações da ONU de genocídio

Suspeito é indiciado por homicídio de Kirk e pode enfrentar pena de morte

Suspeito de matar Kirk disse que estava 'cansado do ódio' do ativista

"Putin vem testando as fronteiras há muito tempo, ele está sabotando. Ele está espionando, está assassinando, está tentando nos perturbar. A Rússia quer desestabilizar nossas sociedades", declarou Merz.

Para o chanceler, uma rendição ucraniana à Rússia é inaceitável.

"Uma paz ditada, uma paz sem liberdade, encorajaria Putin a buscar seu próximo alvo", disse ele.

Merz já criticou Putin anteriormente como um criminoso de guerra, o que levou o Kremlin a dizer que as opiniões do líder alemão sobre as negociações de paz na Ucrânia deveriam ser desconsideradas.

O Kremlin nega que suas forças tenham cometido qualquer crime de guerra na Ucrânia e também descartou como absurdas as alegações de Yulia Navalnaya, esposa do falecido líder da oposição russa Alexei Navalny, de que seu marido foi assassinado na prisão.

O apoio alemão à Ucrânia atraiu críticas da Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, cuja líder Alice Weidel acusou Merz hoje de "se passar por um político global e senhor da guerra". Jens Spahn, um aliado de Merz, por sua vez, disse que Weidel estava se transformando em uma "quinta coluna" para a Rússia.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

Operação contra expansão do CV prende mais de 20 na zona oeste do Rio

Reino Unido exibe toda a sua pompa para visita de Estado de Trump

Guerra de Netanyahu em Gaza tem objetivos inalcançáveis e isola Israel, dizem jornais franceses

Imposto a super-ricos agita o debate político na França

Aprovação da PEC da Blindagem é legislar em causa própria, diz Instituto Não Aceito Corrupção

Trump inicia visita histórica de Estado ao Reino Unido em meio a pompa e protestos

Maioria vê tentativa de golpe e participação de Bolsonaro nos atos, aponta Genial/Quaest

Tecnologia digital e IA a serviço do patrimônio arquitetônico mundial

Moradores de cidades da Grande Belo Horizonte relatam tremor de terra

Israel abre novo corredor humanitário; tropas avançam pelo centro de Gaza

Yulia Navalnaya diz que testes estrangeiros mostram que seu marido foi envenenado