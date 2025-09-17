Topo

Chance de o Fed realizar mais um corte acumulado de 50 pb neste ano salta de 48,3% para 90,6%

São Paulo

17/09/2025 16h13

A probabilidade de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) realizar mais um corte acumulado de 50 pontos-base (pb) nos juros dos Estados Unidos neste ano saltou cerca de 48,3% para 90,6%, após o BC dos EUA iniciar sua flexibilização monetária nesta tarde, segundo monitoramento do CME Group.

Por volta das 16 horas (de Brasília), a chance de redução de mais 25 pb caiu de 48,3% para 12,3%, passando a ocupar o segundo lugar. Já a probabilidade de redução de mais agressiva, de 75 pb passou de 34,7% a 0,09%.

O mercado também consolidou precificação de um corte de 25 pb em outubro, com a probabilidade em 95,5%, ante 68,1% antes da decisão. A chance de manutenção de juros era de 8% (ante 1,6% antes).

