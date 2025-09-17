Topo

Notícias

Centro-Sul processa 50,061 milhões de t de cana na 2ª quinzena de agosto

17/09/2025 13h06

São Paulo, 17 - As usinas do Centro-Sul do Brasil moeram 50,061 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na segunda quinzena de agosto da safra 2025/26 (abril de 2025 a março de 2026), em comparação com 45,229 milhões de tonelada em igual período da temporada anterior, alta de 10,68%. As informações são do levantamento quinzenal da União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia (Unica), divulgado nesta quarta-feira, 17.Na segunda quinzena de agosto, 257 unidades produtoras na região Centro-Sul estavam em operação, das quais 237 unidades com processamento de cana, 10 empresas que fabricam etanol a partir do milho e 10 usinas flex. No mesmo período, na safra 2024/2025, operaram 261 unidades produtoras, das quais 241 unidades com processamento de cana, 9 empresas que fabricam etanol a partir do milho e 11 usinas flex.Em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de Açúcares Totais Recuperáveis (ATR) registrado na segunda quinzena de agosto atingiu 149,79 kg de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, ante 155,82 kg por tonelada na safra 2024/2025, representando variação negativa de 3,87%. A produção de açúcar na segunda metade de agosto totalizou 3,872 milhões de toneladas, representando aumento de 18,21% em comparação com igual período do ano passado (3,276 milhões de t). "O mix de produção destinado ao açúcar atingiu 54,2% nos últimos 15 dias de agosto, registrando recuo ante os 55,0% verificados na quinzena anterior. Embora o índice de Açúcar Total Recuperável (ATR) não tenha atingido o pico verificado no mesmo período do ano passado, os dados sugerem restrições operacionais de capacidade nesse patamar de ATR e ajustes na estratégia de alocação da matéria-prima entre a produção de etanol e açúcar em algumas unidades", comentou em nota o diretor de Inteligência Setorial da Unica, Luciano Rodrigues, Na segunda metade de agosto, a fabricação de etanol pelas unidades do Centro-Sul atingiu 2,42 bilhões de litros, dos quais 1,46 bilhão de litros de etanol hidratado (-7,61%) e 964,57 milhões de litros de etanol anidro (+8,34%).Do total de etanol obtido na segunda quinzena de agosto, 16,77% foram fabricados a partir do milho, registrando produção de 405,92 milhões de litros neste ano, contra 345,61 milhões de litros no mesmo período do ciclo 2024/2025 - aumento de 17,45%.

