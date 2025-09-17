Topo

Notícias

CCJ do Senado aprova relatório que regulamenta reforma tributária

17/09/2025 16h17

Braga destaca, entre os pontos previstos no relatório aprovado, a fixação gradual das alíquotas para bebidas açucaradas. "Além disso, o texto inclui taxistas, mototaxistas e frentistas na categoria de microempreendedores individuais, visando simplificar o acesso a benefícios e obrigações fiscais", acrescentou o relator, que acolheu 96 das 149 emendas apresentadas à matéria.

Segundo o senador, a versão final do relatório contou com contribuições das secretarias de finanças estaduais e municipais. As contribuições dos setores produtivos já haviam sido contemplados na regulamentação anterior.

"Nós estamos fazendo uma reforma para o benefício da economia brasileira na competitividade, na segurança jurídica, na transparência em uma série de questões", disse.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Notícias

Helicópteros do Exército são vistos carregando viaturas no ar no RJ; vídeo

Peru exibe fóssil de espécie singular de golfinho de 12 milhões de anos

Voto secreto na PEC da Blindagem é aprovado sob protestos e 'votação relâmpago'

Governo vai alterar prazo para adequação de big techs ao 'ECA digital'

Cuba diz que embargo dos EUA a impede de reparar sistema elétrico

Trump retorna à ONU em meio a conflitos em Gaza e na Ucrânia

Moraes quer ouvir PGR sobre pedido para investigar Eduardo e Gayer por ofensiva ao BB

Argentinos marcham contra vetos de Milei a fundos para educação e saúde

Fast Shop confessa propinas a fiscal e faz acordo para pagar multas de R$ 100 mi

A dois meses da COP30, só 79 de 198 países reservaram hospedagem

Dino cobra da AGU e TCU cronograma para fiscalizar 'emendas Pix'