Caso Evandro: STJ mantém decisão que absolveu os 4 acusados pelo crime

A 6º Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) confirmou ontem a absolvição de quatro réus acusados pela morte do menino Evandro Caetano, 6, em 1992, em Guaratuba (PR).

O que aconteceu

Decisão foi unânime. STJ rejeitou pedido do Ministério Público do Paraná e confirmou a absolvição dos quatro réus apontados como autores do crime. Com a decisão, Beatriz Abagge, Davi dos Santos Soares, Osvaldo Marcineiro e Vicente de Paula Ferreira (morto em 2011) foram absolvidos.

MP do Paraná havia recorrido da decisão que absolveu os réus e 2023. Em novembro daquele ano, a 1º Câmara Criminal do Tribunal de Justiça paranaense decidiu retirar as acusações ao quatro acusados, apontados como os autores do crime que matou Evandro.

STJ reconheceu que as provas contra os réus foram obtidas de forma ilícita. A Corte manteve a posição adotada em 2023 pelo TJPR de que as confissões dos réus ocorreram mediante tortura por agentes da Polícia Militar paranaense.

Absolvição considerou fatos revelados pelo jornalista Ivan Mizanzuk no podcast Projetos Humanos. Em 2020, Mizanzuk divulgou áudios que confirmavam a tortura sofrida pelos acusados para que confessassem o assassinato do garoto, apesar de todos negarem a autoria do crime.

Ministro relator Sebastião Reis Júnior disse que o próprio governo do Paraná reconheceu erro na condução do caso. Já o ministro Rogério Schietti Cruz decidiu que o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público sejam notificados do caso para evitar que o Estado repita práticas que violem os direitos fundamentais dos investigados por órgãos públicos.

Defesa dos réus celebrou a decisão do STJ, classificada como "um marco" e "uma vitória do Estado Democrático de Direito". A reportagem procurou o MP-PR para pedir posicionamento, mas não obteve retorno.

Relembre o caso

Em 1992, o garoto Evandro Ramos Caetano, de 6 anos, foi sequestrado. Alguns dias depois, o corpo dele foi encontrado em um matagal de Guaratuba (PR) com órgãos arrancados e pés e mãos cortados.

Assassinato de Evandro ocorreu em contexto de crimes contra outras crianças no estado. Quando o menino morreu, aquela região do Paraná havia registrado ao menos 28 casos de desaparecimentos de crianças, "o que fez eclodir uma verdadeira caça às bruxas, regida não mais pela imparcialidade, mas pelo princípio inquisitivo", segundo o MP.

Na época, um grupo foi preso acusado de praticar bruxaria. Entre eles, estavam Osvaldo Marcineiro, Davi dos Santos Soares, Celina Abagge (então primeira-dama de Guaratuba) e a filha dela, Beatriz Abagge.

No primeiro julgamento, realizado em 1998, Beatriz e Celina foram absolvidas. O Ministério Público, no entanto, recorreu da decisão e conseguiu um novo julgamento, no qual Beatriz foi condenada a 21 anos de prisão. Apenas Beatriz foi julgada. Na época, o crime estava prescrito para a mãe, por já ter completado 70 anos.

Osvaldo Marcineiro havia sido condenado a 20 anos e 2 meses de prisão e ficou preso mais de 7 anos. Davi dos Santos Soares foi condenado a 18 anos e 8 meses, cumprindo 4 anos e meio em regime fechado. Vicente de Paula, outro réu, morreu de câncer quando ainda estava preso.