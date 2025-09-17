Carcinoma de células escamosas: o que é o câncer de pele de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com carcinoma de células escamosas após laudo identificar duas lesões compatíveis com câncer de pele. O carcinoma é um tipo de tumor maligno que afeta a pele e pode ter diferentes variações.

Segundo o Cláudio Birolini, médico-chefe da equipe cirurgica do DF Star, trata-se de uma condição intermediária, que não é a mais leve e nem a mais grave entre os tipos de câncer de pele. Não será necessário tratamento com quimioterapia, de acordo com Birolini. O boletim médico informou ainda que o quadro de Bolsonaro exige "acompanhamento clínico e reavaliação periódica".

O que é carcinoma diagnosticado em Bolsonaro?

O carcinoma é um tipo de câncer que tem início na pele ou nos tecidos que revestem órgãos. No caso do carcinoma espinocelular, identificado em Bolsonaro, ele surge nas células escamosas e costuma aparecer em áreas mais expostas ao sol, como rosto, pescoço e couro cabeludo.

Há tipos diferentes da doença que variam a progressão e riscos. Por exemplo, o carcinoma basocelular, é o mais comum, cresce de forma lenta. Já o carcinoma espinocelular, pode ser mais agressivo, com risco de se espalhar.

Quais as causas e tratamentos?

A principal causa é a exposição solar sem proteção ao longo da vida, No entanto, fatores genéticos, idade avançada e pele clara também aumentam o risco.

Os tratamentos mais indicados são a cirurgia para retirada da lesão, crioterapia, radioterapia e, em alguns casos, medicamentos tópicos. O tratamento busca remover completamente o tumor, preservando ao máximo a pele saudável.

Número de câncer de pele no Brasil

O câncer de pele é o mais comum no Brasil, representando 33% de todos os diagnósticos oncológicos. Segundo o Inca, são 185 mil novos casos por ano.

O tipo não melanoma (carcinoma) é o mais frequente, mas o melanoma, embora raro, é o mais letal. A incidência é maior em homens acima dos 40 anos, especialmente com pele clara.

Veja como fazer autoexame

O autoexame é uma forma prática de identificar sinais suspeitos ainda no início, siga estes passos:

Fique atento a lesões que não cicatrizam, manchas ou feridas que sangram facilmente.

Observe se há pintas que mudam de cor, tamanho ou formato.

Verifique todo o corpo diante do espelho, incluindo couro cabeludo, unhas, costas e áreas íntimas.

Se notar alterações, procure um dermatologista o quanto antes.

Com informações de matérias publicadas em 05/09/025 e 26/06/2024