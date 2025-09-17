Sintomas do carcinoma de células escamosas: quais os sinais deste câncer

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi diagnosticado com carcinoma de células escamosas. Trata-se de um tipo de tumor maligno que pode variar em gravidade. O boletim médico informou que o quadro não exige quimioterapia, mas demanda acompanhamento clínico e reavaliações periódicas. Entenda a seguir os principais sinais e tratamentos da doença.

Quais os sinais do carcinoma de células escamosas?

Lesões que não cicatrizam ou sangram com facilidade estão entre os principais alertas. "Esse carcinoma geralmente aparece em áreas expostas ao sol, como rosto, tronco, orelhas e braços. São feridas que não cicatrizam, espinhas que não secam e lesões que mudam de textura ou sangram facilmente", explica Gabriela Capareli, dermatologista e membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Lesões costumam ser assintomáticas. "O paciente não sente dor, mas percebe que a mancha ou ferida não melhora com o tempo. Esse é o sinal de que algo está errado e precisa ser investigado", aponta a dermatologista.

Carcinoma de células escamosas tem cura? Quais os tratamentos?

Grande parte dos casos é resolvida com cirurgia, quando o tumor é detectado precocemente. "Na maioria das vezes, o paciente está curado após o procedimento cirúrgico. Porém, em tumores mais agressivos ou quando não houve tratamento adequado, o risco é de a lesão se aprofundar e até levar a metástases", explica Capareli.

O tratamento cirúrgico é o mais eficaz e oferece maior chance de cura. "Feito o diagnóstico, o ideal é retirar toda a lesão e uma margem de segurança para evitar recidiva [retorno da lesão]", afirma a dermatologista.

Ela lembra que há alternativas em situações específicas. "Em tumores muito iniciais ou em pacientes que não podem passar por cirurgia, podemos recorrer a terapias como fotodinâmica, crioterapia ou curetagem com eletrocoagulação. Mas o padrão-ouro continua sendo a cirurgia", diz a médica.

Quais as possíveis complicações do carcinoma de células escamosas?

O risco aumenta quando o câncer não é tratado a tempo. "Se o tumor não for controlado, pode acometer estruturas mais profundas, como ossos, e se espalhar para outros órgãos. Esse é o perigo maior do carcinoma de células escamosas", aponta Capareli.

Por isso, a médica reforça a importância de procurar avaliação ao notar alterações na pele. "Se a lesão sangra, não cicatriza ou está crescendo, é fundamental procurar um dermatologista rapidamente. O diagnóstico precoce é a chave para evitar complicações graves."