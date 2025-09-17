Câmara aprova urgência para projeto de anistia que pode incluir Bolsonaro

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (17) à noite, um requerimento de urgência para tramitar um projeto de anistia que pode incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado na semana passada a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

O projeto de lei, destinado desde o princípio a um perdão para os bolsonaristas condenados pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023 em Brasília, tem sido a prioridade do partido de Bolsonaro nesta legislatura.

Após a votação do requerimento de urgência, com 311 votos a favor e 163 contrários, o texto será discutido diretamente no plenário, em vez de passar primeiro por comissões da Câmara.

Condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por chefiar uma organização armada para tentar impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2023, Bolsonaro busca a ajuda do parlamento de maioria conservadora para resolver seus problemas judiciais.

O ex-presidente de 70 anos está em prisão domiciliar preventiva na capital federal e, nesta quarta-feira, foi diagnosticado com câncer de pele.

O projeto de lei de anistia poderia beneficiar cerca de 700 pessoas que foram condenadas por participação nos atos de vandalismo contra as sedes dos Três Poderes em Brasília em 8 de janeiro de 2023, que, segundo o STF, foram instigados por Bolsonaro como parte da trama golpista.

E também poderia envolver o ex-presidente, segundo defende parte da ala conservadora no Congresso.

- Longo caminho -

"A gente precisa virar essa página da nossa história e aprovar a anistia sim, porque o Bolsonaro merece ter de volta tudo o que Alexandre de Moraes interferiu para tomá-lo, inclusive desequilibrando a eleição em 2022", afirmou, na terça-feira, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho mais velho do ex-governante, em alusão ao ministro do STF que é o relator do caso.

Antes da votação, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (REPUBLICANOS-PB), disse que o objetivo é nomear um relator para chegar "o mais rápido possível" a um texto "que encontre o apoio da maioria ampla" no plenário.

Motta adiantou que vai rechaçar qualquer projeto que "traga ainda mais [...] polarização para o país".

O requerimento de urgência recebeu apoio dos partidos de direita e centro-direita, que derrotaram a bancada governista de esquerda.

O texto, contudo, ainda terá um longo caminho pela frente para se tornar lei.

Primeiro, deve superar a resistência dos legisladores governistas no plenário da Câmara dos Deputados. Depois, iria para discussão no Senado, onde o governo de Lula é mais forte do que na Câmara, embora também seja minoritário.

Além disso, o próprio Lula poderia vetar a lei aprovada pelo Legislativo e vários ministros do Supremo já manifestaram que o projeto seria inconstitucional.

Uma eventual anistia, "longe de abrir caminho para qualquer pacificação, seria uma afronta ao Judiciário e à consciência democrática do país", escreveu na rede social X a ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PT-PR).

- Acordo secreto? -

Alexandre de Moraes desmentiu uma reportagem veiculada pela jornal Folha de S.Paulo segundo a qual haveria um acordo secreto entre o STF e parte do Congresso para redigir uma lei que reduza as penas somente aos condenados pelo 8 de janeiro, em troca de permitir que Bolsonaro cumpra o restante de sua condenação em prisão domiciliar.

"O STF não faz acordos. O STF aplica a lei e as sanções devidamente impostas pela Primeira Turma da Corte, após o devido processo legal", afirmou Moraes em comunicado.

Bolsonaro diz que sofre perseguição da Justiça brasileira e conseguiu o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs tarifas de 50% sobre muitos produtos brasileiros pelo que considera uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente.

Washington também sancionou alguns ministros do Supremo e outras autoridades, incluindo Alexandre de Moraes.

Paralelamente à ação parlamentar, Bolsonaro vai recorrer da condenação no STF, conforme antecipou sua defesa.

Além dessa sentença, o ex-presidente está inelegível ate 2030 por promover desinformação sobre as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro.

O país terá eleições presidenciais em 2026, mas a direita ainda não definiu até agora um candidato substituto para Bolsonaro.

Por sua vez, Lula, de 79 anos, já manifestou diversas vezes a sua intenção de tentar a reeleição.

