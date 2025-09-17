Câmara aprova projeto que protege parlamentares de processos judiciais

Por 353 votos a favor e 134 contra no primeiro turno, e 344 a 133 no segundo, a Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem a Proposta de Emenda à Constituição que amplia a proteção dos parlamentares e presidentes de partidos na Justiça. Segundo o relator do texto, Cláudio Cajado, há acordo com o Senado para votar a PEC também lá ainda nesta semana. Após aprovação nas duas Casas, o texto é promulgado, sem necessidade de sanção presidencial. Pela regra estabelecida por Hugo Motta, as sessões de terça-feira exigem votação presencial, mas ontem, para garantir que todos conseguissem votar, o chefe da Casa autorizou o registro de votos pelo celular. Em uma resposta direta ao STF após a condenação de Jair Bolsonaro e outros sete pela trama golpista, Motta decidiu votar a PEC e adiou mais uma vez o projeto que prevê a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, de interesse do governo.

PEC muda a Constituição para ampliar o foro especial. O projeto protege parlamentares não só em relação a investigações criminais, mas também abre brecha na área cível. O texto determina que o Congresso passe a autorizar a abertura de processos criminais contra parlamentares. A Câmara e o Senado devem deliberar, em votação aberta - originalmente seria fechada, mas os deputados mudaram na votação dos destaques - e com maioria absoluta, se a ação contra o deputado ou senador deverá ser iniciada no Supremo Tribunal Federal. A medida pode beneficiar parlamentares investigados, por exemplo, por desvios de verba. O texto contém uma blindagem mais ampla do que a original estabelecida na Constituição de 1988 para proteger parlamentares que trabalhavam para restaurar a democracia após o período da ditadura militar. Essa blindagem já havia sido derrubada em 2001 devido à pressão popular contra a impunidade. Saiba mais.

Lula sanciona hoje 'PL da Adultização'. O texto aprovado pelo Congresso no fim de agosto cria um conjunto de regras jurídicas para as big techs com o objetivo de proteger crianças e adolescentes na internet e obriga empresas a apagar conteúdos que violem direitos das crianças e adolescentes. A proposta é de 2022, mas voltou à prioridade após o youtuber Felca publicar um vídeo sobre "adultização" de menores de idade, que viralizou no mês passado. O governo vai aproveitar e enviar ao Congresso medidas provisórias próprias sobre o tema. A principal delas é o chamado "PL Concorrencial", do Ministério da Fazenda, que foca na concorrência entre as big techs. Leia mais.

Bolsonaro passa mal, deixa prisão domiciliar e passa noite no hospital. O ex-presidente precisou deixar a prisão domiciliar para ir ontem à tarde ao Hospital DF Star, em Brasília, após sentir um mal-estar, com soluços, vômitos e queda de pressão. Após avaliação e exames, foi recomendado que ele permanecesse na unidade durante a noite para fazer mais exames. O médico Claudio Birolini disse que ele pediu que Jair Bolsonaro fosse "encaminhado ao hospital para avaliação clinica, medidas terapêuticas e exames complementares". No último domingo, o ex-presidente já havia ido ao hospital realizar procedimentos para retirar lesões na pele. De acordo com boletim médico divulgado na ocasião, foi realizada a "retirada cirúrgica de lesões cutâneas" que foram encaminhadas para biópsia. Bolsonaro chegou ao hospital acompanhado da mulher, a ex-primeira-dama Michelle. Saiba mais.

Oposição transforma Eduardo Bolsonaro em líder para evitar perda de mandato. O deputado Eduardo Bolsonaro foi anunciado ontem como novo líder da minoria na Câmara em uma manobra para tentar impedir a perda do mandato por faltas, uma vez que ele está morando nos Estados Unidos e já esgotou os dias que podia pedir licença. Baseada em exceções abertas em 2015, quando Eduardo Cunha era presidente da Câmara, a direita entende que líderes podem marcar presença em qualquer lugar do mundo, não precisando comparecer presencialmente ao plenário. O PL defende até que Eduardo vote nas sessões e conta com o voto dele na votação da urgência para o projeto de anistia aos presos do 8 de Janeiro, que pode acontecer hoje. Entenda a manobra.

Desemprego no Brasil cai em julho para o menor patamar da história. A taxa de desemprego recuou para 5,6% no trimestre que terminou em julho, segundo dados divulgados pelo IBGE. É o menor patamar de toda a série histórica da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, coletada desde 2012. . O número de pessoas que não tinham emprego e procuraram por um cargo é o menor desde dezembro de 2013 (6,1 milhões). No ano passado, 7,3 milhões buscavam por uma colocação no mesmo período. O nível da ocupação, correspondente ao percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar, se manteve no patamar recorde de 58,8%. O número de trabalhadores com carteira assinada totalizou 39,1 milhões. Já a taxa de informalidade recuou para 37,8% em julho e o número de profissionais sem vínculo formal aumentou, com 38,8 milhões de profissionais nesta condição. Veja os números.

Morre aos 89 anos Robert Redford, cineasta vencedor do Oscar e ativista ambiental. A morte do ator foi confirmada pela diretora da empresa de relações públicas Rogers & Cowan PMK, que trabalhou com Redford ao longo de sua carreira, e a causa da morte não foi informada. Um dos maiores galãs de Hollywodd, Robert Redford ganhou dois Oscars e teve uma carreira de sete décadas, até anunciar a aposentadoria em 2018. Ele dirigiu o drama vencedor do Oscar de melhor filme "Gente como a Gente", de 1980, pelo qual também ganhou a estatueta de melhor diretor. Fora das telas, foi um importante ativista ambiental, tendo defendido diversas campanhas ecológicas. Saiba mais sobre ele.