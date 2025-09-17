Topo

Caixa tem lucro líquido recorrente de R$3,7 bi no 2º tri

17/09/2025 21h17

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - A Caixa Econômica informou nesta quarta-feira que registrou um lucro líquido recorrente de R$3,7 bilhões no segundo trimestre, um resultado 12% maior do que o apurado no mesmo período do ano passado, de acordo com relatório de resultados.

Para o primeiro semestre, o lucro líquido recorrente alcançou R$8,9 bilhões, uma alta de 44,9% ante os primeiros seis meses de 2024.

A Caixa também registrou de abril a junho um retorno sobre patrimônio líquido (ROE) recorrente de 11,86%, crescimento de 2,32 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior.

A margem financeira do banco expandiu 5,7% ano a ano no trimestre, para R$16,4 bilhões, influenciada pelo aumento das receitas da intermediação financeira, que teve alta de 29,9% segundo a instituição.

A carteira de crédito encerrou junho de 2025 com saldo de R$1,294 trilhão, crescimento de 10,1% em relação a junho de 2024, com destaque para o avanço de 11,7% no crédito imobiliário.

O índice de inadimplência fechou o trimestre em 2,66%, 0,46 ponto acima do visto no mesmo período do ano passado.

