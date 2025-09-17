Topo

Notícias

Caixa Econômica tem lucro líquido recorrente de R$ 3,7 bi no 2TRI25, alta de 12% em um ano

São Paulo

17/09/2025 20h41

A Caixa Econômica Federal reportou lucro líquido recorrente de R$ 3,682 bilhões no segundo trimestre de 2025, segundo balanço divulgado pelo banco nesta quarta-feira. O montante representa alta de 12,0% na comparação com o mesmo período de 2024. A carteira de crédito atingiu R$ 1,294 trilhão, alta anual de 10,1%. Já a carteira de crédito imobiliário, a mais representativa para o banco público, cresceu 11,7%, para R$ 875,5 bilhões.

A margem financeira bruta, que reflete os ganhos com operações que rendem juros, somou R$ 16,358 bilhões - 5,7% maior ante igual período do ano passado. O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) recorrente da Caixa ficou em 11,86%, 2,32 pontos porcentuais maior do que o observado no segundo trimestre de 2024. O patrimônio líquido era de R$ 147,524 bilhões no encerramento do trimestre, um crescimento de 8,9% em um ano.

Pelo critério contábil, a Caixa teve ROE de 12,41%, 2,34 pontos maior que 12 meses antes. Os ativos totais fecharam o segundo trimestre em R$ 3,673 trilhões, alta de 7,9% no comparativo anual. Já os ativos da Caixa somaram R$ 2,120 trilhões no segundo trimestre, salto anual de 11,0%

