Topo

Notícias

Bolsonaro tem alta hospitalar; laudo de lesões cutâneas mostra câncer de pele

Brasília

17/09/2025 14h17

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta hospitalar no início da tarde desta quarta-feira, 17, após ser internado por ter sentido falta de ar e tido episódios de vômito na terça-feira, 16. Depois de menos de 24h no hospital, ele volta para prisão domiciliar.

Bolsonaro deu entrada no hospital DF Star, em Brasília, por volta das 16h desta terça-feira. Ele foi levado ao local acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e ficou internado sob observação da equipe médica.

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foi admitido no Hospital DF Star na tarde do dia 16 de setembro, devido a quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Apresentou melhora dos sintomas e da função renal após hidratação e tratamento medicamentoso por via endovenosa", diz o boletim médico.

"O laudo anátomo patológico das lesões cutâneas operadas no domingo mostrou a presença de carcinoma de células escamosas 'in situ', em duas das oito lesões removidas, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica. Recebe alta hospitalar, mantendo o acompanhamento médico", complementa o documento.

O médico Cláudio Birolini, diretor de cirurgia geral do Hospital das Clínicas da USP e médico pessoal do ex-presidente, viajou à capital federal para acompanhar o tratamento.

Ainda na terça-feira, Bolsonaro passou por exames, foi medicado e recebeu a indicação de não ingerir alimentos sólidos.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) visitou o pai no dia da internação e atribuiu o mal estar à decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal federal (STF) que condenou Bolsonaro a 27 anos de prisão pela trama golpista. Também pediu "trégua" ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, a quem se referiu como "terrorista".

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Bactérias vivas de 130 anos são encontradas em porão: 'relíquia biológica'

Com PEC da Blindagem aprovada, 'PEC da Bandidagem' lidera trending topics

Merz diz que críticas a Israel na Alemanha se tornaram pretexto para ódio aos judeus

Brasil levará ensino da democracia para as escolas

Motta manobra e Câmara aprova voto secreto na PEC da Blindagem

Bolsonaro tem alta hospitalar; laudo de lesões cutâneas mostra câncer de pele

União Europeia propõe sanções contra Israel por Gaza

Único banco de leite materno do Quênia salva bebês prematuros

Bolsonaro recebe alta hospitalar em Brasília após melhora médica, diz boletim

Após manobra, Câmara retoma voto secreto em blindagem de parlamentares

Bolsonaro é diagnosticado com câncer de pele