Bolsonaro segue com anemia e apresenta alteração na função renal, diz boletim médico

(Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro segue com anemia e apresenta alteração em sua função renal, informou nesta quarta-feira boletim médico do hospital DF Star em Brasília, onde ele deu entrada na véspera com quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope.

De acordo com o boletim médico, Bolsonaro será reavaliado ao longo desta quarta para determinar se há necessidade de que ele permaneça no hospital. O boletim também afirma que o ex-presidente apresentou melhora em seu quadro após hidratação e tratamento medicamentoso.

Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), por descumprimento de medidas cautelares.

As medidas foram tomadas no âmbito de um processo que apura a atuação do ex-presidente e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, junto a autoridades dos Estados Unidos na tentativa de interferir em processos do STF contra Bolsonaro, inclusive com a imposição de tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros.

Na semana passada, a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro por cinco crimes relacionados a uma tentativa de golpe de Estado após sua derrota na eleição de 2022, e o sentenciou a uma pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime inicialmente fechado.

Bolsonaro esteve no mesmo hospital no domingo, já após a condenação, para um pequeno procedimento cirúrgico, tendo recebido alta no mesmo dia.

Vítima de uma facada no abdômen durante evento de campanha presidencial em 2018, Bolsonaro tem um histórico de internações e cirurgias relacionadas a questões decorrentes do atentado.

Em abril, o ex-presidente passou por uma internação de três semanas, após ser submetido a uma cirurgia abdominal para tratar uma obstrução intestinal.

(Por Eduardo Simões)