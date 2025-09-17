Bolsonaro recebe alta hospitalar em Brasília após melhora médica, diz boletim

(Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta nesta quarta-feira do hospital DF Star em Brasília, onde deu entrada na véspera, apresentando melhora de sintomas e da função renal, de acordo com bolétim médico.

Ainda segundo o documento, um laudo das lesões cutâneas de Bolsonaro operadas no domingo identificou a presença de "carcinoma de células escamosas 'in situ'" em duas das oito lesões removidas, "com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica".

(Reportagem de Ricardo Brito, em Brasília, e Fernando Cardoso, em São Paulo)