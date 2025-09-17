Topo

Notícias

Bolsonaro recebe alta hospitalar em Brasília após melhora médica, diz boletim

17/09/2025 14h11

(Reuters) - O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta nesta quarta-feira do hospital DF Star em Brasília, onde deu entrada na véspera, apresentando melhora de sintomas e da função renal, de acordo com bolétim médico.

Ainda segundo o documento, um laudo das lesões cutâneas de Bolsonaro operadas no domingo identificou a presença de "carcinoma de células escamosas 'in situ'" em duas das oito lesões removidas, "com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica".

(Reportagem de Ricardo Brito, em Brasília, e Fernando Cardoso, em São Paulo)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Com PEC da Blindagem aprovada, 'PEC da Bandidagem' lidera trending topics

Merz diz que críticas a Israel na Alemanha se tornaram pretexto para ódio aos judeus

Brasil levará ensino da democracia para as escolas

Motta manobra e Câmara aprova voto secreto na PEC da Blindagem

Bolsonaro tem alta hospitalar; laudo de lesões cutâneas mostra câncer de pele

União Europeia propõe sanções contra Israel por Gaza

Único banco de leite materno do Quênia salva bebês prematuros

Bolsonaro recebe alta hospitalar em Brasília após melhora médica, diz boletim

Após manobra, Câmara retoma voto secreto em blindagem de parlamentares

Bolsonaro é diagnosticado com câncer de pele

Jair Bolsonaro retirou câncer de pele, diz médico do ex-presidente