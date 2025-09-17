Topo

Bolsonaro recebe alta após melhora, mas tem diagnóstico de câncer de pele

do UOL

Amanda Freitas

Colaboração para o UOL, em Brasília

17/09/2025 13h45Atualizada em 17/09/2025 14h38

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi liberado da internação hospitalar depois de apresentar melhora na função renal e no quadro de anemia. Mas um laudo apontou câncer de pele em lesões. Ele saiu do hospital DF Star, em Brasília, por volta das 13h45, com escolta.

O que aconteceu

Segundo boletim médico, Bolsonaro melhorou após hidratação e tratamento com medicação. Exames mostraram elevação da creatinina, substância produzida pelo corpo e eliminada na urina. Os resultados, segundo o boletim, revelam que houve alteração da função dos rins de Bolsonaro.

Laudo aponta carcinoma em lesões, o que indica câncer de pele. O boletim de hoje fala em "presença de carcinoma de células escamosas 'in situ', em duas das oito lesões removidas, com a necessidade de acompanhamento clínico e reavaliação periódica". Ele vai manter o acompanhamento médico após a alta.

Médico explicou que células cancerígenas foram extraídas na biópsia. Segundo Claudio Birolini, Bolsonaro tem mais lesões no peito e nos braços, mas não soube precisar quantas.

Não será necessário tratamento com quimioterapia, de acordo com Birolini. Ele também disse que "não há chance de as lesões extraídas voltarem". O médico afirmou que problemas haviam sido identificados em abril, mas a biópsia só aconteceu em setembro porque "outras coisas aconteceram no caminho".

O ex-presidente deixou sua casa ontem após um quadro de vômitos, tontura, queda da pressão arterial e pré-síncope. Segundo o hospital, ele chegou à unidade desidratado e com frequência cardíaca elevada.

Ex-presidente também tem anemia. A condição já havia sido detectada pelos médicos no último domingo, quando ele foi ao hospital para retirar manchas na pele e realizar exames.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que o pai não conseguia respirar. De acordo com ele, o ex-presidente relatou que sentiu o diafragma travado e houve um "vômito a jato" na sequência.

A decisão de levar Bolsonaro para o hospital foi tomada neste momento. "Ele ficou quase dez segundos sem respirar. O jeito que ele conseguiu de aliviar e voltar a respirar foi fazendo isso [vômito]", contou o senador.

Crise mais severa desde a última cirurgia. Bolsonaro tem relatado crises de soluços que levam a vômitos frequentes, causando fraqueza. Flávio ouviu de Michelle Bolsonaro que os episódios de soluço foram mais fortes hoje.

