Bolsas de NY fecham sem direção única após reação volátil à decisão do Fed de cortar juros

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 17, após o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) confirmar o esperado corte de juros, em decisão que inspirou reação volátil nos mercados acionários.

O Dow Jones chegou a atingir máxima intraday histórica após o anúncio, mas arrefeceu e fechou com alta de 0,57%, a 46.018,32 pontos. Já o S&P 500 caiu 0,10% aos 6.600,35 pontos, enquanto Nasdaq encerrou o pregão em queda de 0,33%, aos 22.261,33 pontos.

Com o Fed avaliando o aumento nos riscos de baixa para o emprego um problema mais urgente que a inflação, que subiu e segue em um nível elevado, a Pantheon Macroeconomics espera novos cortes na taxa de juros até o fim do ano. A análise diz, ainda, que o Comitê demorou muito para tomar a decisão e "em breve verá a taxa de desemprego ultrapassar a previsão, chegando a 4,75% no início do próximo ano".

Nos mercados, o gráfico de pontos e as sinalizações do presidente do Fed, Jerome Powell, foram lidos por uma ótica relativamente hawkish, o que contribuiu para a falta de ímpeto das ações.

A ação da Nvidia caiu 2,67%, após o Financial Times revelar que a China teria proibido a compra de seus chips de inteligência artificial pelas empresas de tecnologia locais. O papel Lyft avançou 13,13%, após o anúncio de parceria com a Waymo para o lançamento de "robotáxis" nos em Nashville, nos EUA. A Uber Technologies, maior rival da Lyft, baixou 4,96%.

A Workday, empresa de software de recursos humanos, subiu 7,25% após o anúncio de US$ 2 bilhões em investimentos. Já a Oracle caiu 1,68% após a imprensa norte-americana informar que a empresa estaria no consórcio de investidores que irá controlar o Tiktok.

*Com informações de Dow Jones Newswires