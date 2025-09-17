Bolsas da Europa fecham sem direção única antes de decisão de juros pelo Fed

Topo

As bolsas da Europa fecharam sem direção única nesta quarta-feira, 17, em meio à expectativa pela decisão de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) nos EUA e pelas declarações do presidente da instituição, Jerome Powell, que podem indicar os próximos passos da política monetária dos Estados Unidos. O mercado financeiro também aguarda a decisão da taxa básica na quinta-feira, 18, pelo Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês).

Em Londres, o FTSE 100 subiu 0,14%, aos 9.208,37 pontos. Em Frankfurt, o DAX ganhou 0,08%, a 23.346,95 pontos. Em Paris, o CAC 40 registrou queda de 0,40%, a 7.786,98 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,40%, aos 41.954,98 pontos. O IBEX35, em Madrid, apontou baixa de 0,18%, aos 15.136,20 pontos, enquanto em Lisboa, o PSI20 cedeu 0,10%, aos 7.729,87 pontos. As cotações são preliminares.

O UBS avaliou que o próximo rali das ações europeias pode estar próximo, com sinais positivos surgindo antes do esperado. O banco elevou seu alvo para o Stoxx Europe 600 no fim do ano, de 550 para 600 pontos, e o alvo para 2026, de 590 para 650 pontos.

Indicadores recentes apontam para maior confiança entre as empresas, e alguns analistas já começaram a elevar as projeções para os lucros corporativos europeus no próximo ano, enquanto as revisões negativas motivadas por tarifas e pressões cambiais estavam diminuindo, acrescentou o banco.

A Novo Nordisk ainda enfrenta desafios, mas também vê oportunidades, disse o Berenberg ao elevar a recomendação da ação para compra, reduzindo o preço-alvo de 610 para 425 coroas dinamarquesas (de US$ 97 para US$ 67, aproximadamente).

Entre os catalisadores estão a possível aprovação do Wegovy pela FDA até o fim do ano e o lançamento de uma pílula em 2026. O banco também passou a preferir a Novo Nordisk à Eli Lilly no setor de obesidade. A ação fechou em alta de 2,90% em Copenhague.

*Com informações da Dow Jones Newswires

