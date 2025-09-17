Topo

Bolsas da Ásia fecham sem direção única, em dia de cautela antes de anúncio do Fed

17/09/2025 05h48

Por Sergio Caldas

São Paulo, 17/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quarta-feira, à medida que investidores ficaram mais cautelosos antes que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) provavelmente anuncie seu primeiro corte de juros este ano, nas próximas horas.

O índice japonês Nikkei caiu 0,25% em Tóquio, a 44.790,38 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 1,05% em Seul, a 3.413,40 pontos, após ambos atingirem níveis recordes em pregões recentes, enquanto o Taiex cedeu 0,75% em Taiwan, a 25.438,25 pontos.

Na China continental, por outro lado, os mercados subiram após Pequim propor uma série de medidas para impulsionar o consumo doméstico de serviços. O Xangai Composto teve modesta alta de 0,37%, a 3.876,34 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 0,83%, a 2.510,52 pontos.

O Hang Seng também ficou no azul em Hong Kong, com ganho de 1,78%, a 26.908,39 pontos, graças a um rali de 4,2% de seu subíndice de tecnologia.

Como é amplamente esperado que o Fed corte os juros básicos dos EUA em 25 pontos-base, no meio da tarde de hoje, as atenções vão se voltar para comentários de seu presidente, Jerome Powell, que pode dar sinais sobre a trajetória futura das taxas, assim como para novas projeções de crescimento e inflação.

Na Oceania, a bolsa australiana teve desempenho negativo, com baixa de 0,67% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.818,50 pontos, refletindo a queda de ações nos setores imobiliário e de mineração.

