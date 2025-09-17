Bolsa Família de setembro começa a ser pago hoje; veja calendário

Os repasses do Bolsa Família referentes a setembro começam nesta quarta-feira (17), conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

Como será o pagamento?

O cronograma leva em conta o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do titular.

Os depósitos são liberados nos dez últimos dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o cronograma é antecipado para que todos recebam antes do Natal, encerrando-se no dia 10.

Datas de liberação do Bolsa Família em setembro

Final NIS 1: 17/09

Final NIS 2: 18/09

Final NIS 3: 19/09

Final NIS 4: 22/09

Final NIS 5: 23/09

Final NIS 6: 24/09

Final NIS 7: 25/09

Final NIS 8: 26/09

Final NIS 9: 29/09

Final NIS 0: 30/09

Calendário dos meses seguintes

Setembro: 17 a 30

Outubro: 20 a 31

Novembro: 14 a 28

Dezembro: 10 a 23

Valores e benefícios previstos no programa

Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por integrante da família;

Benefício Complementar (BCO): complemento para assegurar renda mínima de R$ 600 por família;

Primeira Infância (BPI): R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): adicional de R$ 50 destinado a gestantes e jovens entre 7 e 17 anos;

Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 7 meses, válido a partir de setembro.

Regras para permanência no Bolsa Família

Para manter o direito ao auxílio, os participantes devem cumprir condições relacionadas à educação e saúde, como:

garantir matrícula e frequência escolar de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos;

realizar acompanhamento pré-natal durante a gravidez;

monitorar crescimento e estado nutricional de crianças menores de 7 anos;

manter o cartão de vacinas em dia, conforme orientações do Ministério da Saúde.

O não cumprimento dessas exigências — como faltas escolares ou imunização atrasada — pode levar à suspensão temporária do pagamento. Por isso, é fundamental seguir as obrigações para evitar bloqueios no benefício.