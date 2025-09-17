Bolsonaro segue com anemia e tem alteração da função dos rins, diz boletim

Do UOL, em São Paulo e em Brasília, e colaboração para o UOL, em Brasília

Internado desde ontem, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve "melhora parcial" no quadro, mas apresentou alteração da função renal e segue com anemia, segundo boletim médico divulgado hoje pelo hospital DF Star, em Brasília.

O que aconteceu

Exames mostraram que ex-presidente teve elevação da creatinina, substância produzida pelo corpo e eliminada na urina. Os resultados, segundo o boletim, revelam que houve alteração da função dos rins de Bolsonaro.

Ex-presidente também tem anemia. O quadro já havia sido detectado pelos médicos no último domingo, quando ele foi ao hospital para retirar manchas na pele e realizar exames. "Ele é um senhor de 70 anos, que passou por diversas intervenções cirúrgicas. Está bastante fragilizado por essa situação toda. Está com um pouco de anemia, por ter se alimentado mal nesse último mês. Seguiremos acompanhando de perto", disse o médico Cláudio Birolini na ocasião.

Boletim aponta que houve "melhora parcial" de Bolsonaro após hidratação e uso de medicamentos. O informe, publicado nas redes sociais da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e divulgado posteriormente pelo hospital, diz ainda que o quadro será reavaliado ao longo do dia para definir se ele continuará internado.

Ressonância magnética do crânio não mostrou alterações agudas, segundo o boletim médico. O exame foi realizado depois que o político apresentou quadro de tontura recorrente.

Bolsonaro foi hospitalizado após ter quadro de tontura, queda de pressão arterial, vômitos e pré-síncope. Ainda segundo o hospital, ele chegou à unidade desidratado e com frequência cardíaca elevada.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) disse que o pai não conseguia respirar. De acordo com ele, o ex-presidente relatou que sentiu o diafragma travado e houve um "vômito a jato" na sequência.

A decisão de levar Bolsonaro para o hospital foi tomada neste momento. "Ele ficou quase dez segundos sem respirar. O jeito que ele conseguiu de aliviar e voltar a respirar foi fazendo isso [vômito]", contou o senador.

Este foi o problema de saúde mais severo desde a última cirurgia. Bolsonaro tem relatado crises de soluços que levam a vômitos frequentes, causando fraqueza. Flávio ouviu de Michelle Bolsonaro que os episódios de soluço foram mais fortes hoje.

A ex-primeira-dama está no hospital com Bolsonaro. A equipe médica viajou de São Paulo para Brasília para acompanhar o quadro. Michelle postou em suas redes que Bolsonaro fez exames e recebe medicação intravenosa.

Hospital tem esquema de segurança

O esquema de segurança no hospital onde Jair Bolsonaro está internado é restrito. Até os enfermeiros são revistados antes de entrarem no quarto.

A medida ocorre para impedir que celulares cheguem ao ex-presidente. Bolsonaro está em prisão domiciliar, condição que impede que ele tenha acesso a telefones para postar em redes sociais ou entrar em contato com pessoas.

A vigilância também inclui policiais penais no hospital. O ex-presidente está no segundo andar e há dois agentes neste pavimento. Eles não ficam dentro do quarto de Bolsonaro.