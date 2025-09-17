Topo

Notícias

BNDES aprova US$ 71,4 mi para subsidiária da Alupar no Chile adquirir equipamentos da WEG

Rio

17/09/2025 11h06

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de US$ 71,4 milhões, o equivalente a cerca de R$ 390 milhões, para a Sincro Energía del Desierto (SED), subsidiária chilena do Grupo Alupar Investimento S/A. Os recursos serão destinados à aquisição de máquinas e equipamentos que serão exportados pela multinacional brasileira WEG, que tem sede em Santa Catarina.

O crédito, aprovado no âmbito da linha BNDES Exim Pós-embarque, será investido na aquisição de compensadores síncronos, transformadores de força e sistemas auxiliares para duas novas subestações de energia elétrica nas províncias chilenas de Antofagasta e Atacama.

"O apoio do BNDES às exportações de empresas brasileiras para diferentes mercados internacionais é essencial para fortalecer a indústria nacional e a geração de empregos dentro do Brasil. Mas também cumpre a função, sob a condução do presidente Lula, de contribuir com o que País seja capaz de buscar cada vez mais parceiros comerciais mundo afora, evitando que medidas individuais comprometam o desempenho da economia", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

A holding brasileira Alupar atua em geração e transmissão de energia elétrica, com projetos no Brasil, Colômbia e Peru, retornando agora ao Chile. Segundo o diretor de Relações com Investidores da Alupar, Luiz Coimbra, o financiamento aprovado pelo BNDES reforça a estratégia de consolidar a expansão regional da companhia.

"Após consolidar sua presença no Brasil, a companhia expandiu sua atuação para o Peru e para a Colômbia e reforça sua posição no Chile, retornando ao País após uma experiência bem-sucedida entre 2005 e 2016", declarou Coimbra, na nota do BNDES.

A Alupar venceu em janeiro de 2024 uma licitação pública internacional que levou à criação da SED "para a construção e exploração de serviço complementar de controle de tensão por aportes de potência de curto-circuito", em meio esforços de transição energética no Chile, informou o banco de fomento.

"Com esse projeto, a SED contribuirá para o fortalecimento da infraestrutura de transmissão elétrica no Chile, assegurando maior confiabilidade no fornecimento de energia em uma região estratégica para a expansão das fontes renováveis. As subestações Ana María e Illapa serão operadas pela Alupar por um período de 25 anos", comunicou o BNDES.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Veja o passo a passo da emboscada que matou o ex-delegado-geral Ruy Fontes no litoral de SP

Alison dos Santos se classifica para final no Mundial de Atletismo

Afeganistão: botox vira febre no país onde mulheres não podem estudar, trabalhar ou se maquiar

Comissão do Senado aprova projeto para permitir venda de medicamentos em supermercados

Pais pedem ao Senado dos EUA que impeça que chatbots de IA causem danos a crianças

'O PCC como organização criminosa subiu um degrau', diz procurador sobre execução de Ruy Fontes

Bolsonaro tem 'melhora parcial', e continuidade da internação será reavaliada ao longo do dia

Bolsonaro segue internado com problema renal e anemia

Polônia pede que UE encerre importações de petróleo da Rússia até 2026 e cita riscos geopolíticos

O que se sabe sobre morte de adolescente no parque aquático Thermas dos Laranjais

Japão não reconhecerá Estado palestino devido aos laços com EUA, diz mídia