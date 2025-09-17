BNDES aprova US$ 71,4 mi para subsidiária da Alupar no Chile adquirir equipamentos da WEG

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de US$ 71,4 milhões, o equivalente a cerca de R$ 390 milhões, para a Sincro Energía del Desierto (SED), subsidiária chilena do Grupo Alupar Investimento S/A. Os recursos serão destinados à aquisição de máquinas e equipamentos que serão exportados pela multinacional brasileira WEG, que tem sede em Santa Catarina.

O crédito, aprovado no âmbito da linha BNDES Exim Pós-embarque, será investido na aquisição de compensadores síncronos, transformadores de força e sistemas auxiliares para duas novas subestações de energia elétrica nas províncias chilenas de Antofagasta e Atacama.

"O apoio do BNDES às exportações de empresas brasileiras para diferentes mercados internacionais é essencial para fortalecer a indústria nacional e a geração de empregos dentro do Brasil. Mas também cumpre a função, sob a condução do presidente Lula, de contribuir com o que País seja capaz de buscar cada vez mais parceiros comerciais mundo afora, evitando que medidas individuais comprometam o desempenho da economia", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota distribuída à imprensa.

A holding brasileira Alupar atua em geração e transmissão de energia elétrica, com projetos no Brasil, Colômbia e Peru, retornando agora ao Chile. Segundo o diretor de Relações com Investidores da Alupar, Luiz Coimbra, o financiamento aprovado pelo BNDES reforça a estratégia de consolidar a expansão regional da companhia.

"Após consolidar sua presença no Brasil, a companhia expandiu sua atuação para o Peru e para a Colômbia e reforça sua posição no Chile, retornando ao País após uma experiência bem-sucedida entre 2005 e 2016", declarou Coimbra, na nota do BNDES.

A Alupar venceu em janeiro de 2024 uma licitação pública internacional que levou à criação da SED "para a construção e exploração de serviço complementar de controle de tensão por aportes de potência de curto-circuito", em meio esforços de transição energética no Chile, informou o banco de fomento.

"Com esse projeto, a SED contribuirá para o fortalecimento da infraestrutura de transmissão elétrica no Chile, assegurando maior confiabilidade no fornecimento de energia em uma região estratégica para a expansão das fontes renováveis. As subestações Ana María e Illapa serão operadas pela Alupar por um período de 25 anos", comunicou o BNDES.