BNDES aprova crédito de US$71,4 mi para projeto de empresa da Alupar no Chile

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O BNDES aprovou financiamento de US$71,4 milhões para uma subsidiária da Alupar investir em infraestrutura de energia no Chile, informou o banco de fomento nesta quarta-feira.

A Sincro Energía del Desierto (SED), subsidiária chilena do Grupo Alupar Investimento, aplicará os recursos equipamentos para duas novas subestações de energia elétrica no Chile. As instalações estão localizadas nas províncias de Antofagasta e Atacama. As subestações Ana María e Illapa serão operadas pela Alupar por um período de 25 anos.

Os equipamentos que serão utilizados pela chilena nos empreendimentos serão produzidos no Brasil pela WEG, gigante brasileira de equipamentos elétricos.

"O apoio do BNDES às exportações de empresas brasileiras para diferentes mercados internacionais é essencial para fortalecer a indústria nacional e a geração de empregos dentro do Brasil", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em comunicado.

A Alupar afirma ser a única transmissora de energia elétrica 100% brasileira a desenvolver e operar projetos em diversos países da América Latina.

"Após consolidar sua presença no Brasil, a companhia expandiu sua atuação para Peru e Colômbia e reforça sua posição no Chile, retornando ao país após uma experiência bem-sucedida entre 2005 e 2016", disse Luiz Coimbra, diretor de relações com investidores da Alupar.