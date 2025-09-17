Topo

Notícias

BNDES aprova crédito de US$71,4 mi para projeto de empresa da Alupar no Chile

17/09/2025 08h00

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O BNDES aprovou financiamento de US$71,4 milhões para uma subsidiária da Alupar investir em infraestrutura de energia no Chile, informou o banco de fomento nesta quarta-feira.

A Sincro Energía del Desierto (SED), subsidiária chilena do Grupo Alupar Investimento, aplicará os recursos equipamentos para duas novas subestações de energia elétrica no Chile. As instalações estão localizadas nas províncias de Antofagasta e Atacama. As subestações Ana María e Illapa serão operadas pela Alupar por um período de 25 anos.

Os equipamentos que serão utilizados pela chilena nos empreendimentos serão produzidos no Brasil pela WEG, gigante brasileira de equipamentos elétricos.

"O apoio do BNDES às exportações de empresas brasileiras para diferentes mercados internacionais é essencial para fortalecer a indústria nacional e a geração de empregos dentro do Brasil", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em comunicado.

A Alupar afirma ser a única transmissora de energia elétrica 100% brasileira a desenvolver e operar projetos em diversos países da América Latina.

"Após consolidar sua presença no Brasil, a companhia expandiu sua atuação para Peru e Colômbia e reforça sua posição no Chile, retornando ao país após uma experiência bem-sucedida entre 2005 e 2016", disse Luiz Coimbra, diretor de relações com investidores da Alupar.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Notícias

Israel abre novo corredor humanitário; tropas avançam pelo centro de Gaza

Yulia Navalnaya diz que testes estrangeiros mostram que seu marido foi envenenado

Donald Trump chega ao castelo de Windsor no primeiro dia da visita oficial ao Reino Unido

Apoio ao impeachment de Moraes cai e maioria dos brasileiros rejeita medida, diz Genial/Quaest

7 em 10 no ensino médio usam IA, mas só 1/3 foi orientado

Comissão da UE propõe sanções contra Israel por guerra em Gaza

Genial/Quaest: 49% avaliam como exagerada pena de 27 anos de prisão imposta a Bolsonaro

Chanceler alemão acusa Putin de assassinato e de tentar desestabilizar o Ocidente

Oposição diz ter acordo com Motta para pautar rito célere de projeto de anistia

Lula edita MP com crédito extraordinário para renegociação de dívidas rurais

Entenda a "PEC da Blindagem", que protege congressistas de processos