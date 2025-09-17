Benfica demite Bruno Lage após derrota na Champions e busca contratação de Mourinho

Após a derrota em casa para o Qarabag, do Azerbaijão, por 3 a 2 na primeira rodada da Liga dos Campeões, o presidente do Benfica, Rui Costa, anunciou a demissão do técnico Bruno Lage (ex-Botafogo).

Segundo a imprensa portuguesa, a diretoria do clube lisboeta pensa na contratação de José Mourinho para assumir o cargo.

Curiosamente, Mourinho foi demitido do Fenerbahçe no final de agosto, após a eliminação do time turco no playoff de acesso à fase de liga da Champions diante do próprio Benfica.

"Acabamos de chegar a um acordo com Bruno Lage, que deixa de ser treinador do Benfica a partir do dia de hoje", declarou Rui Costa em entrevista coletiva após a partida contra o Qarabag.

Os 'Encarnados' foram surpreendidos pela modesta equipe do Azerbaijão, que saiu perdendo por 2 a 0 e conseguiu a virada em pleno Estádio da Luz, em Lisboa.

Esta derrota na estreia da Champions se soma ao empate na última sexta-feira com o Santa Clara, no qual o Benfica perdeu seus primeiros pontos no Campeonato Português.

Sem dar mais detalhes, Rui Costa confirmou que o novo treinador estará no banco já no próximo jogo da equipe, no sábado, contra o AVS.

Os três principais jornais esportivos portugueses noticiaram nesta quarta-feira (17) o interesse do Benfica em Mourinho, ídolo do grande rival Porto, equipe que conduziu ao título da Liga dos Campeões em 2004.

Antes, o consagrado treinador português teve uma passagem pelo Benfica no início de sua carreira, no ano 2000, mas foi demitido após apenas dez jogos.

