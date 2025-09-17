Topo

Notícias

Benfica demite Bruno Lage após derrota na Champions e busca contratação de Mourinho

17/09/2025 05h37

Após a derrota em casa para o Qarabag, do Azerbaijão, por 3 a 2 na primeira rodada da Liga dos Campeões, o presidente do Benfica, Rui Costa, anunciou a demissão do técnico Bruno Lage (ex-Botafogo).

Segundo a imprensa portuguesa, a diretoria do clube lisboeta pensa na contratação de José Mourinho para assumir o cargo.

Curiosamente, Mourinho foi demitido do Fenerbahçe no final de agosto, após a eliminação do time turco no playoff de acesso à fase de liga da Champions diante do próprio Benfica.

"Acabamos de chegar a um acordo com Bruno Lage, que deixa de ser treinador do Benfica a partir do dia de hoje", declarou Rui Costa em entrevista coletiva após a partida contra o Qarabag.

Os 'Encarnados' foram surpreendidos pela modesta equipe do Azerbaijão, que saiu perdendo por 2 a 0 e conseguiu a virada em pleno Estádio da Luz, em Lisboa.

Esta derrota na estreia da Champions se soma ao empate na última sexta-feira com o Santa Clara, no qual o Benfica perdeu seus primeiros pontos no Campeonato Português.

Sem dar mais detalhes, Rui Costa confirmou que o novo treinador estará no banco já no próximo jogo da equipe, no sábado, contra o AVS.

Os três principais jornais esportivos portugueses noticiaram nesta quarta-feira (17) o interesse do Benfica em Mourinho, ídolo do grande rival Porto, equipe que conduziu ao título da Liga dos Campeões em 2004.

Antes, o consagrado treinador português teve uma passagem pelo Benfica no início de sua carreira, no ano 2000, mas foi demitido após apenas dez jogos.

tsc/lf/mcd/avl/cb/aa

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Bolsonaro recebe alta após melhora no quadro renal e de anemia

Cientistas criam modelo de IA para prever doenças

Secretário de Trump responde a ministros do STF e reforça ameaça de reagir à 'caça às bruxas'

Fiji inaugura embaixada e se une a países com sedes diplomáticas em Jerusalém

'Corpos mutilados, esmagados, membros abertos': cirurgião da Médicos Sem Fronteiras conta os horrores que presenciou em Gaza

Flávio vai à Itália e deve visitar Zambelli, presa em Roma

Ghazi Hamad, líder do Hamas, aparece na Al Jazeera após bombardeio israelense no Catar

Pauta de videográficos

Protestos e pompa marcam visita de Trump a Charles III em Windsor, com projeção de Epstein no castelo

Guardiola descarta Manchester City como favorito na Champions

Quem são os deputados do PT que votaram pela PEC da Blindagem? Veja lista