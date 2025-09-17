BC dos EUA corta taxa de juros em 25 pontos-base, para faixa de 4% a 4,25% ao ano

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortou a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) em 25 pontos-base, para faixa entre 4% a 4,25% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira, 17. Esta é a primeira vez que o Fed reduz as taxas de juros neste ano, retomando ciclo de flexibilização monetária.

O presidente do Fed, Jerome Powell, fará uma coletiva de imprensa em breve, às 15h30 (de Brasília), para comentar a decisão monetária.

Analistas consultados pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) esperavam amplamente o corte dos juros pelo BC norte-americano na sexta reunião de política monetária de 2025.