BC do Canadá corta juro a 2,5%, após pausa de 6 meses, com fraqueza no mercado de trabalho

17/09/2025 11h22

O Banco Central do Canadá (BoC, pela sigla em inglês) cortou sua principal taxa de juros em 25 pontos-base nesta quarta-feira, 17, a 2,5%, citando maior fraqueza no mercado de trabalho e uma diminuição no ímpeto da inflação subjacente.

A decisão marca a retomada do afrouxamento monetário no Canadá, após uma pausa de seis meses motivada por incertezas inflacionárias ligadas à política tarifária do governo Trump.

Em comunicado, o BoC menciona dados sugerindo que o ímpeto ascendente da inflação subjacente - que exclui itens voláteis como alimentos e energia - "dissipou-se" e prevê que decisão do Canadá de abandonar a maioria das tarifas retaliatórias sobre produtos dos EUA "significará menos pressão" inflacionária no futuro.

O enfraquecimento do mercado de trabalho canadense também persuadiu o BoC da necessidade de voltar a reduzir o juro básico, diz o comunicado.

O corte do juro canadense vem horas antes de o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) anunciar decisão de política monetária. É amplamente esperado que o Fed reduza em 25 pontos-base os juros básicos dos EUA, que estão nos níveis atuais desde dezembro do ano passado.

