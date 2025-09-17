Topo

Azul apresenta plano de reestruturação à Justiça de NY; audiência de confirmação será em 11/12

São Paulo

17/09/2025 12h04

A Azul apresentou na terça-feira, 16, à Justiça de Nova York o plano de reestruturação no âmbito do Chapter 11, equivalente à recuperação judicial. A audiência de confirmação está prevista para 11 de dezembro, enquanto o prazo para objeções se encerra no dia 1º deste mesmo mês.

Caso o cronograma se confirme, a Azul pode finalizar o processo no prazo previsto inicialmente. Em diversas ocasiões, os executivos da companhia afirmaram que esperavam sair do Chapter 11, iniciado em maio, entre o final de 2025 e o início do próximo ano, o que faria dessa recuperação a mais rápida do setor aéreo brasileiro.

A Azul pretende eliminar de US$ 2 bilhões em dívidas do balanço por meio do plano. Para isso, prevê reforço de capital por meio de diferentes instrumentos.

A companhia firmou acordos com parceiros estratégicos, como a United e a American Airlines, que se comprometeram a apoiar a reorganização.

As empresas americanas poderão aportar entre US$ 200 milhões e US$ 300 milhões para reforçar a liquidez.

Além disso, será realizada uma oferta de subscrição de ações (Equity Rights Offering) no valor de até US$ 950 milhões, destinada a credores e investidores interessados em participar da capitalização. Desse montante, US$ 650 milhões serão garantidos por um grupo de credores que assumiram o compromisso de backstop, assegurando a subscrição mesmo que não haja demanda suficiente no mercado.

"A Azul conseguiu alavancar o processo do Chapter 11 para transformar efetivamente seus negócios e simplificar seu balanço patrimonial", afirma a companhia em documento público disponibilizado no site do processo.

A aérea complementa dizendo que espera emergir da recuperação judicial como uma companhia forte, competitiva e global. "A Azul espera permanecer focada em manter a estrutura de custos competitiva obtida por meio de sua reorganização, a fim de melhorar sua posição financeira e buscar estabilidade e crescimento a longo prazo", diz.

