Autoridades do Fed divergem amplamente sobre visão para trajetória dos juros

Por Ann Saphir

WASHINGTON (Reuters) - As autoridades do Federal Reserve esperam reduzir a taxa de juros em mais 0,50 ponto percentual neste ano, depois de realizar um corte de 0,25 ponto nesta quarta-feira, com base na mediana das novas projeções.

Porém, o mais recente resumo trimestral das projeções econômicas do Fed mostrou uma ampla discordância dentro do banco central dos EUA.

A mediana das expectativas para outro 0,5 ponto de cortes foi maior do que a considerada há três meses, quando o mercado de trabalho parecia mais forte e antes de o presidente norte-americano, Donald Trump, nomear um novo membro da diretoria.

A decisão do Fed nesta quarta-feira teve a única divergência do mais novo diretor do Fed Stephen Miran, assessor econômico de Trump.

O documento com as expectativas para a taxa de juros não informa qual autoridade fez qual previsão.

Mas ele indica que um dos 19 -- provavelmente um presidente de banco regional do Fed sem direito a voto -- pode ter achado que mesmo o modesto corte desta quarta-feira era inadequado. O ponto mais alto das projeções indicou uma preferência por uma taxa básica de 4,4% no fim deste ano, acima da faixa pós-reunião do Fed de 4,00% a 4,25%.

No outro extremo do espectro, uma autoridade -- provavelmente Miran, que queria um corte de 0,50 ponto na reunião desta quarta-feira -- escreveu uma taxa básica de 2,9% no fim do ano.

As projeções mostraram que seis membros não previram nenhum outro corte neste ano, dois acharam que seria necessário apenas mais um corte de 0,25 ponto percentual e nove autoridades ficaram na mediana de mais dois cortes de 0,25 ponto percentual nos juros até o fim do ano.

Desde as últimas projeções do Fed, em junho, um declínio dramático nos ganhos mensais de empregos, um aumento na taxa de desemprego para 4,3% e poucos sinais de pressões de preços de base ampla decorrentes das tarifas de Trump convenceram a maioria das autoridades a apoiar o afrouxamento da política monetária, mesmo que as preocupações com a inflação tenham deixado alguns mais hesitantes.

A visão mediana das autoridades para cada um dos próximos dois anos prevê novos cortes de 0,25 ponto percentual a cada ano. As previsões para a taxa no fim do próximo ano variaram de 2,6% a 3,9%.

Enquanto isso, a previsão mediana é de uma taxa de desemprego de 4,5% em dezembro e de uma taxa de 4,4% no fim do próximo ano.

A expectativa é de que a inflação pela métrica visada pelo Fed -- a variação de 12 meses no índice PCE -- termine este ano em 3,0%, o mesmo que o projetado em junho, antes de cair para 2,6% no próximo ano.

As autoridades preveem que o núcleo do PCE, que eles usam para avaliar a inflação futura, encerrará este ano em 3,1% e 2,6% no próximo ano. O Fed tem como meta uma inflação de 2%.