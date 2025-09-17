Topo

ATP anuncia ex-tenista queniano Eno Polo como novo diretor-geral

17/09/2025 13h25

O ex-tenista queniano Eno Polo é o novo diretor geral da ATP, anunciou nesta quarta-feira (17) a organização que regula o circuito de tênis profissional masculino.

Polo, de 58 anos, sucede o italiano Massimo Calvelli, que deixou o cargo em junho, depois de ocupá-lo por mais de cinco anos.

O novo diretor já vinha trabalhando desde 2021 como representante de jogadores no conselho da ATP.

Antes, ocupou cargos de gestão na marca de material esportivo Nike, na fabricante de sandálias Havaianas e no circuito de padel Premier Padel.

Eno Polo comandará a ATP ao lado do presidente da organização, o italiano Andrea Gaudenzi, no cargo desde 2020.

A saída de Massimo Calvelli foi anunciada em abril, pouco mais de duas semanas após um sindicato e vários jogadores iniciarem uma série de ações na justiça acusando a ATP de "exploração financeira".

Além dessas questões econômicas, os tenistas envolvidos nessa ofensiva judicial reclamam das condições de jogo (jogos disputado sob forte calor, bolas diferentes de um torneio para outro) e da inclusão de novas competições em um calendário já sobrecarregado.

Sem vincular a saída de Calvelli a essas acusações, a ATP destacou em abril que o papel do dirigente foi "essencial no desenvolvimento e na implementação do OneVision", um plano estratégico para expandir o tênis, captar novos fãs para o esporte, gerar valor para os jogadores, torneios e patrocinadores do circuito, que agora será conduzido por Polo.

© Agence France-Presse

