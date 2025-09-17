Topo

Ataque israelense no Líbano deixa dois mortos

17/09/2025 14h33

Pelo menos duas pessoas morreram nesta quarta-feira (17) em um ataque israelense contra um automóvel na cidade de Baalbek, no leste do Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês.

De acordo com a agência nacional de notícias ANI, o ataque foi realizado por um "drone israelense" na cidade que abriga um complexo de templos romanos reconhecido como Patrimônio Mundial da Unesco.

Nem a ANI nem o ministério divulgaram detalhes sobre a incursão ou a identidade das vítimas.

Israel realiza com frequência ataques em território libanês, alegando ter como alvo o Hezbollah, apesar do acordo de cessar-fogo firmado em novembro de 2024, que encerrou mais de um ano de confrontos ? incluindo dois meses de guerra aberta ? entre Israel e o movimento libanês pró-Irã.

No mês passado, sob pressão dos Estados Unidos e temendo uma intensificação dos ataques israelenses, o governo libanês ordenou que o Exército elaborasse um plano para desarmar o Hezbollah, bastante enfraquecido após a guerra.

Segundo Beirute, o Exército libanês tem um prazo de três meses para concluir esse desarmamento na região sul do país, próxima à fronteira com Israel.

jos/tp/pc/jvb/lm/am

© Agence France-Presse

