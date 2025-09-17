Tomada terrestre e 'destruição' do Hamas: o 'ataque final' de Israel a Gaza

Israel lançou nesta semana o que chamou de "ataque final" contra Gaza. A ofensiva quer tomar a Cidade de Gaza, capital da Faixa de Gaza, hoje controlada pelo Hamas.

O que é o "ataque final"?

Forças israelenses afirmam que é preciso tomar a Cidade de Gaza para destruir o grupo terrorista. Para isso, Tel Aviv aprovou, em 4 de maio, a operação chamada "Gideon's Chariots", ou "carruagens de Gideão", na tradução livre para o português. Na Bíblia, Gideão é um juiz e guerreiro vitorioso de Israel.

A Cidade de Gaza é o centro do poder militar e administrativo do Hamas, seu principal reduto. O Hamas transformou a Cidade de Gaza no maior escudo humano da história.

Forças de Defesa de Israel

Prédio Mushtaha, 2º maior de Gaza, foi atacado por Israel Imagem: OMAR AL-QATTAA/AFP

Primeira fase da operação foi na semana passada, quando aviões da Força Aérea israelense destruíram arranha-céus na Cidade de Gaza. Segundo os militares, os prédios armazenavam infraestrutura do grupo terrorista. Um militar israelense disse à AFP que de 2 mil a 3 mil militantes do Hamas operam na Cidade de Gaza.

Escalada da invasão terrestre da capital é segunda fase da operação. Ela começou na noite de ontem, após novo apelo à população para que deixassem a cidade rumo ao sul do território.