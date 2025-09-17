Topo

Arábia Saudita condena operação terrestre de Israel na Cidade de Gaza "nos termos mais fortes"

17/09/2025 10h17

DUBAI (Reuters) - A Arábia Saudita condenou nesta quarta-feira "nos termos mais fortes" a operação terrestre israelense na Cidade de Gaza, um dia após Israel ter desencadeado um ataque terrestre no enclave.

O reino também pediu que os membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) agissem para interromper o que descreveu como a matança, a fome e o deslocamento forçado de palestinos promovidos por Israel, informou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado.

Israel iniciou na terça-feira uma ofensiva terrestre para assumir o controle do principal centro urbano de Gaza.

Houve uma onda de críticas de países da região, incluindo o Catar, que tem sido o anfitrião e mediador das negociações de cessar-fogo.

O Catar descreveu a ofensiva terrestre israelense como uma continuação de sua "guerra de genocídio" contra os palestinos.

Depois que uma Comissão de Inquérito da ONU concluiu, na terça-feira, que Israel havia cometido genocídio em Gaza, o embaixador de Israel em Genebra, Daniel Meron, chamou o relatório de "escandaloso" e "falso", dizendo que ele havia sido elaborado por "representantes do Hamas".

(Reportagem de Jana Choukeir)

